¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·èÄêÅª¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×´ØÀÇ¹ç°Õ¡È¿©¤¤°ã¤¤¡É¤ËÌîÅÞ¤«¤éÈãÈ½¡¡¡Ö¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ä¤¯¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ä¥±¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤¬7Æü¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇ§¼±¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÀ¯ÉÜ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
Áê¸ß´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÆüÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ØÀÇ¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï15¡ó¤Ë¡¢15¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¾å¾è¤»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢6Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î´±Êó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë15¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ²Ý¤¹¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤ÏÅÞ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¡Ö¹ç°ÕÊ¸½ñ¤¬¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö²ò¼á¤Î°ã¤¤¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·èÄêÅª¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÇ§¼±¤Ëóòó÷¡Ê¤½¤´¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¾ðÊó¤¬ºøÁî¡Ê¤µ¤¯¤½¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÂçÌäÂê¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºî¤é¤º¤Ë¤¤¿¤³¤È¤Î¥Ä¥±¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢²¾¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÇ§¼±¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´ØÀÇ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÉÔ¿®Ç¤¤Ë¤âÃÍ¤¹¤ë»öÂÖ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£