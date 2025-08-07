¡ÈÅìÂçvsµþÂç¡É¥¤¥±¥á¥ó¥Ý¡¼¥«¡¼ÂÐ·è¤ÏÎ¾¼ÔÌµ¸À¤ÎâË¤ß¹ç¤¤¡Ä±Ô¤¤¡Ö»ëÀþ¡×¤Ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ©¤òÆÝ¤à
¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥í¤Î¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ª¥Ö¥È¥Ã¥×¤¬½¸¤¦Âç²ñ¤Ç¡¢¡ÈÅìÂçvsµþÂç¡É¤Î¥¤¥±¥á¥óÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼8Ì¾¤¬½¸·ë¤·¤¿ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖABEMA POKER INVITATIONAL¡×¤¬³«ºÅ¡£¹â³ØÎò¥×¥ì¡¼¥ä¡¼Æ±»Î¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¶ÛÇ÷¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤¤¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤âÂ©¤òÆÝ¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ëÄ°¼Ô¤âÂ©¤òÆÝ¤à¡ÈÅìÂçvsµþÂç¡É¥¤¥±¥á¥ó¥Ý¡¼¥«¡¼ÂÐ·è
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¡ÖA¡×¥Ï¡¼¥È¤Î¡ÖJ¡×¤È¶¯¤¤¼ê¤ò°ú¤¤¤¿µþÂçÂ´¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥í¡¦ÃæÀ¾æÆÂÀ¤¬4500ÅÀ¤Î¥Á¥Ã¥×¾å¾è¤»¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤³¤Ø¥¯¥é¥Ö¤Î¡ÖK¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¡Ö2¡×¤ò»ý¤ÄÅìÂç¥¤¥±¥á¥ó¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥í¡¦¿·ÅÄ·Ì¤âÆ±³Û¤ò¾å¾è¤»¤·¾¡Éé¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤Ï¥Ï¡¼¥È¤Î¡Ö6¡×¡Ö5¡×¤È¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡ÖK¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖK¡×¤Î¥ï¥ó¥Ú¥¢¤¬Â·¤Ã¤¿¿·ÅÄ¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Î¾¼Ô¤È¤â±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤·¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ë¡£4ËçÌÜ¤Ï¥À¥¤¥ä¤Î¡Ö3¡×¤Ç¡¢¤³¤³¤â¤ª¸ß¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤¹¡£
¡¡5ËçÌÜ¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡ÖJ¡×¤Ç¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÌò¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·ÅÄ¤Î¾¡Íø¡£¤³¤³¤Ç¿·ÅÄ¤¬8000ÅÀ¤òÄÉ²Ã¥Ù¥Ã¥È¡£ÂÐ¤¹¤ëÃæÀ¾¤Ï5ËçÌÜ¤Ç¡ÖJ¡×¤Î¥ï¥ó¥Ú¥¢¤¬¡ÈÂ·¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤ÇÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤À¡£ÃæÀ¾¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¤¡¢¿·ÅÄ¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤ë¥³¡¼¥ë¤òÁªÂò¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥Ã¥×¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¿·ÅÄ¤È¡¢ÃæÀ¾¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤ëÀï¤¤¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö»ëÀþ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¶¯¤¤¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ABEMA POKER INVITATIONAL¡¡¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼8Ì¾¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡È¾·ÂÔÀ©¡É¿·¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï1,000Ëü±ß¡£8¿Í1¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç°ìÅÙÇÔÂà¤¹¤ë¤ÈºÆ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÉÔ²ÄÇ½¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¡ÖABEMA POKER INVITATIONAL¡×¤è¤ê¡Ë