¡¡Àº¿À¼À´µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë1¥«·î°Ê¾å°åÎÅÊÝ¸îÆþ±¡¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤¬ÊóÆÁ²ñ±§ÅÔµÜÉÂ±¡¡Ê±§ÅÔµÜ»Ô¡Ë¤òÁÊ¤¨¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢°ãË¡Æþ±¡¤òÇ§¤áÉÂ±¡¤ËÂ»³²Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿±§ÅÔµÜÃÏºÛÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸¶¹ð¤äÊÛ¸î»Î¤é¤¬7Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤òË¬¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦µá¤á¸üÏ«Áê°¸¤Æ¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æþ±¡¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿°å»Õ¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢È´¤ÂÇ¤ÁÄ´ºº¤Î¼Â»Ü¡¢Á´¹ñ¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ø¤Î´ÆÆÄ¸¢¸Â¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£ÆÊÌÚ¸©ÃÎ»ö°¸¤Æ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¹ð¤Î¹¾¸ý¼Â¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¼èºà¤Ë¡Öº£¤â¶ì¤·¤ß¡¢ÉÂ±¡¤ËÉÔ¿®¤·¤«¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ´±Ä£¤¬½èÈ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£