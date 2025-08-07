¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¡¦Ãæ°æ´ÆÆÄ¤¬ÉôÆâ¤ÎàË½ÎÏ»ö°Æá¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡Ä¡×¡¡¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ÀÍÕÁª¤Ö¡¡
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£³ÆüÂè£´»î¹ç¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î»î¹çÁ°¼èºà¤Ë±þÂÐ¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¹¤´¤¯É÷¤â¿á¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É÷¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¹Å¼°ÌîµåÉôÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¾åµéÀ¸¤«¤é²¼µéÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëàË½ÎÏ»ö°Æá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¡£Æ±»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬£³·î¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Âç²ñ½Ð¾ìÈ½ÃÇ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³Ø¹»¤¬È¯É½¤·¤¿ÄÌ¤ê¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ëÎÏ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Éô°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£