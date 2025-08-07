Ëþ³«¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ò¥Þ¥ï¥êÈª¡á£·Æü¡¢ºÂ´Ö»Ô»Í¥ÄÃ«

¡¡ºÂ´Ö»Ô¹±Îã¤Î¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬£¹¡Á£±£±Æü¡¢ÁêÌÏÀî±è¤¤¤Î£²²ñ¾ì¡ÊÆ±»Ô¿·ÅÄ½É¡¢»Í¥ÄÃ«¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Ò¥Þ¥ï¥êÈª¤Ï½çÄ´¤Ë³«²Ö¤·¡¢¤Û¤ÜËþ³«¤À¡£

¡¡¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤ÏÆ±»Ô¤Î²Ö¡£ÃÏ¸µ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬ËèÇ¯£¶·î¤Ë¼ï¤Þ¤­¤·¤Æºé¤«¤»¤ëÌó£µ£µËüËÜ¤Ï¼óÅÔ·÷¿ï°ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÎãÇ¯¡¢Ìó£´¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¿·ÅÄ½É¤Î²ñ¾ì¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó£±¡¦£µ¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î»Í¥ÄÃ«²ñ¾ì¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê²Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë·ê¾ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Î¾²ñ¾ì¤ÏÌó£±¡¦£´¥­¥íÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£