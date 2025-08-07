【靴下屋】オンラインストア限定で「トラベル吊り下げポーチ」がもらえるオトク企画スタート。先着順だから急いで〜！

靴下屋のオンラインストアでは、2025年8月7日から先着で「トラベル吊り下げポーチ」がもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

宿のスペースを有効活用できる仕掛けが♡

今なら、公式オンラインストアで4400円以上商品を購入した人を対象に、オリジナルデザインの「トラベル吊り下げポーチ」がもらえます。

洗面用具やメイク用品、アクセサリーなどの小物類をスマートに収納できる、トラベル用ポーチ。付属のフックを使えばバスルームに吊るすことができ、スペースを有効活用できます。

部屋を散らかしたくない、いつも愛用しているアイテムを使ってメイクがしたい、といった願いを叶えてくれる収納グッズは、旅行中のストレスを軽減。これを使えば快適な旅を楽しめるはずです。

ポイントやクーポンを使用する場合は、使用前の金額が4400円以上の場合に適用されます。

送料・送料・決済手数料・ギフトラッピング代・サービス代金は合計金額に含まれないのでご注意を。店舗受取りを選択した場合もノベルティ対象外です。

キャンペーンはなくなり次第終了なので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）