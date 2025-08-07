マシュー・マコノヒー、キャメロン監督の要求を拒否したため『タイタニック』出演できず
『インターステラー』や『ダラス・バイヤーズ・クラブ』で知られるオスカー俳優のマシュー・マコノヒー。ジェームズ・キャメロンによる不朽の名作『タイタニック』の主役候補だったものの、監督の要望を拒否したために、出演が叶わなかったようだ。
【写真】まるでお岩さんのように腫れあがったマシューの片目
『タイタニック』を手掛けた名プロデューサーで、2024年に亡くなったジョン・ランドーの回顧録『The Bigger Picture：My Blockbuster Life ＆ Lessons Learned Along the Way（原題）』が、今年11月に発売されることになり、ジャーナリストのマシュー・ベローニのニュースレター「What I’m Hearing」でその抜粋が紹介された。
Page Sixによると、その中でランドーは、マシューのオーディション秘話に披露。「我々は彼をケイト（・ウィンスレット）と一緒にひと場面演じるようにと招いた。見た目だけでなく、2人がどんなやり取りをするのか、相性を確認したかった」「ケイトはマシューと、彼の存在感、そして魅力に心を奪われた。マシューは、南部のゆっくりとした口調で演じてみせた」と述懐している。
主人公のジャックは、米ウィスコンシン州チッペワ・フォールズ出身の孤児という設定だったため、マシューの南部なまりが気になったキャメロン監督は、彼に「素晴らしい」と告げてから「次は違うやり方を見せてくれ」と指示。ところがマシューはきっぱりと、「いや、すごく良かった。ありがとう」と断ったために、役を手にすることが出来なかったと記している。
なお、映画ではレオナルド・ディカプリオがジャックを演じたが、彼もまた、オーディションでは自信満々な態度を取っていたことが、キャメロン監督により明かされている。監督は2022年にGQのインタビューで、テストでレオナルドに脚本を読むよう求めたところ、「僕は読まないんです」と断られたとコメント。台本を読まなければ役をオファーしないと告げたところ、彼は渋々セリフを言い、見事オーディションを成功させたと明かしていた。
