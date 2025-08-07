misono¡¢µ×¡¹¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤â¡Ö¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡×·òºß¡Ä40ºÐ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì»ÑÀª¤Ë¡ÖÅÙ¤¬²á¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤â
¡Ø¥¯¥¤¥º¡ª¥Ø¥¥µ¥´¥óII¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿misono¤¬¡¢8·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µ×¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÄÁ²òÅú¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂè3²ó¾ï¼±²¦·èÄêÀï¡×¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Çmisono¤Ï¡¢¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¡¢Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥ó¡Ù¤æ¤«¤ê¤ÎÌÌ¡¹¤È¤È¤â¤Ë»²Àï¡£¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ömisono¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¹ñ¸ìÌäÂê¡Ø¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¡Ù¤Î ¡È¿©¤Ù¤ë¡É ¤ò¸¬¾ù¸ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¸¬¾ù¸ì¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ù¤ÈÂçº®Íð¡£¤·¤«¤â¡Ø¿Í¤ò ¡È¤±¤ó¤¸¤ç¤¦¡É ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡Ù¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ²ò¼á¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ø¶²¤í¤·¤¤»þÂå¡Ù¡Ø¿Í¶ô¤¤Â¼¡Ù¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ø¿©¤Ù¤ë¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÆÈ¼«¤ÎÍýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ø¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È²óÅú¡£¤â¤Á¤í¤óÉÔÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¸½ºß40ºÐ¤Îmisono¤À¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¡Ö¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡×¤Ë¡¢X¤«¤é¤ÏÊò¤ìÀ¼¤¬¡£
¡Ô¸¬¾ù¸ìÊ¬¤«¤é¤ó¤Î¤«¡Ä¡Õ
¡Ômisono¤Î¼º¸À¤¬À¨¤¤¡ª¡ª¡¢¿Í¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤ó¡ª¡ª¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡Õ
¡¡¤Ê¤ÉÎä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½ª·ë²Ì¤Ï8¿ÍÃæ6°Ì¥¿¥¤¡£ºÇ²¼°Ì¤Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Î¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHi¡ùFive¡×¤Î²ÃÆ£Âç¸ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤Èmisono¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë½ËÊ¡¡£¤Ä¤ë¤Î¤¬¡ÖÎáÏÂ¤Î ¡Èæ·ÃÑ¿´¡É ¤À¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤È2¿Í½¸¤á¤Æ¡ª¡×¤È¹â¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢X¤Ç¤Ï¼ê¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô¸«¤Æ¤ÆÉÔÌû²÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¦¤ë¤µ¤¤¡Õ
¡ÔÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢ÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤È·ö¤·¤¤¤À¤±¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Á´À¹´ü¤Î¥¥ã¥éÁ´³«¤Ë¶ì¸À¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ì±Êü¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ömisono¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¤Ï¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥ó¡Ù¤Îµ²±¤Ï²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¡¢¤ä¤äÄË¡¹¤·¤¯¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡misono¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È»Ð¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤è¤ê¤âÁá¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Øday after tomorrow¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2018Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬½ªÎ»¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤µ¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÇÀ¸¤¤ëÆ»¤â¸«½Ð¤·¤Å¤é¤¤¡£¿·¤¿¤Ê³èÏ©¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ì±Êü¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÎáÏÂ¤Î ¡ÈÎä¤á¤¿»ëÄ°¼Ô¡É ¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£