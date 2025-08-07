ÌÀÆü8Æü°Ê¹ß¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤Ë·Ù²ü¡¡3Ï¢µÙ¤ÏËÌÎ¦¤ÇºÆ¤ÓºÒ³²¥ê¥¹¥¯¹â¤Þ¤ë
3Ï¢µÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶å½£¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10Æü(Æü)¤«¤é11Æü(·î¡¦»³¤ÎÆü)¤ÏÁ°Àþ¤¬ËÌ¾å¤·¡¢ËÌÎ¦¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤ÇºÆ¤ÓÂç±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü7Æü¡¡¸áÁ°Ãæ¤ÏÀÐÀî¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¡¡¸á¸å¤Ï¶å½£¤ÇÌÔÎõ¤Ê±«
º£Æü7Æü(ÌÚ)¤ÏÄãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¡¢Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤òÆî²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤±Êý¤Ë¤ÏÀÐÀî¸©²Ã²ì¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï13»þ10Ê¬¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö±«ÎÌ¤¬331.5¥ß¥ê¤È¡¢8·î¤ÎÊ¿Ç¯¤Î1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Î2ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤äÁý¿å¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÀî¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä¹¿¿åºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Ê¼ÐÌÌ¤äÁý¿å¤·¤¿²ÏÀî¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶å½£¤Ç¤ÏÂç±«Â³¤¯¡¡10Æü¡Á11Æü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì
8Æü(¶â)¤â¶å½£¤Ç¤Ï±«¤äÍë±«¤Ç¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤«¤éËÌ³¤Æ»¤â±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
9Æü(ÅÚ)¤Ï±«¤Ï¤ä¤à½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶å½£¤Ë¤Ï±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
10Æü(Æü)¤«¤é11Æü(·î¡¦»³¤ÎÆü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÁ°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤òËÌ¾å¤·¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë±ä¤Ó¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¶å½£ËÌÉô¤«¤éËÌÎ¦¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½ÁÛ¹ß¿åÎÌ
8Æü(¶â)¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡80¥ß¥ê
ÅìËÌÃÏÊý¡¡80¥ß¥ê
¶áµ¦ÃÏÊý¡¡80¥ß¥ê
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡¡180¥ß¥ê
¶å½£ÆîÉô¡¡180¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢8Æü(¶â)¸á¸å6»þ¤«¤é9Æü(ÅÚ)¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡¡150¥ß¥ê
¶å½£ÆîÉô¡¡120¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢9Æü(ÅÚ)¸á¸å6»þ¤«¤é10Æü(Æü)¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡¡150¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¤â¤µ¤é¤Ë±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£