¡¡¾´ý¤ÎÊ¡´Ö¹áÆàÀ¶Îï¡á½÷²¦¡¢½÷Î®²¦ºÂ¡¢½÷Î®Ì¾¿Í¡¢½÷Î®²¦°Ì¡¢ÁÒÉßÆ£²Ö¡á¤¬£·Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¤Î¡Ö»³¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÇÂè£·´üÀ¶ÎïÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè£³¶É¤ËÎ×¤ß¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÅÏÉô°¦½÷Î®»ÍÃÊ¤ò£¹£²¼ê¤Ç²¼¤·¤¿¡££³Ï¢¾¡¤Ç£´´üÏ¢Â³£¶ÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½÷Î®Ï»´§¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡¸å¼ê¤ÎÊ¡´Ö¤Ï£¸¼êÌÜ¤ÇÈô¼Ö¤ò£µ¶Ú¤Ë¿ø¤¨¡¢¥´¥¥²¥óÃæÈô¼Ö¤ÎÀï·¿¤òÁªÂò¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤È¤â£¸¶Ú¤Ë¶Ì¤ò¿ø¤¨¤ÆÈþÇ»°Ï¤¤¤È¤·¡¢Àè¼ê¡¦ÅÏÉô¤¬£´£±¼êÌÜ¤Ç£³¶Ú¤ÎÊâ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ³«Àï¡£¤·¤«¤·Ê¡´Ö¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¼ê¶Ú¤Ç½ª»Ï¶ÉÌÌ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£ÅÏÉô¤Ï£¶£³¼êÌÜ¤Ç£µ£°Ê¬¡¢£¶£µ¼êÌÜ¤Ç£²£°Ê¬¡¢£¶£·¼êÌÜ¤Ç£±£·Ê¬¡¢£¶£¹¼êÌÜ¤Ç£±£·Ê¬¤ò¹ÍÎ¸¤ËÈñ¤ä¤·¡¢»ý¤Á»þ´Ö¤Ç¤âÎôÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÏÉô¤Ï£¸£³¼êÌÜ¤ÇÉÃÆÉ¤ß¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÊ¡´Ö¤Ï»Ä¤ê£´£±Ê¬¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡´Ö¤Ï¡Ö·ë¹½°ì¼ê°ì¼êÆñ¤·¤¤¾´ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£³«Ëë£³Ï¢¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄêÀ×·Ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎÏÀï¤Î¾´ý¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ì¼ê°ì¼ê¹Í¤¨¤Æ»Ø¤»¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡´Ö¤ÏÂè£±´ü¡Ê£²£°£±£¹Ç¯¡Ë¤«¤éÀ¶ÎïÀï¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡È³§¶Ð¾Þ¡É¡£Âè£±´ü¤Ç¹ÃÈåÃÒÈþ½÷Î®¸ÞÃÊ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Âè£²´ü¡Ê£²£°Ç¯¡Ë¤ËËÉ±Ò¡£Âè£³´ü¡Ê£²£±Ç¯¡Ë¤Ç²ÃÆ£Åí»Ò½÷Î®»ÍÃÊ¤Ë£²¾¡£³ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Âè£´´ü¡Ê£²£²Ç¯¡Ë¤Ç²ÃÆ£¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£Âè£µ´ü¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤ËÀ¾»³Êþ²Â½÷Î®Æó´§¡¢Âè£¶´ü¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¤Ë²ÃÆ£¤ò²¼¤·¤Æ£³´üÏ¢Â³£µÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë´ýÀï¤Î´é¤À¡£
¡¡Ê¡´Ö¤Î¼¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï£³£°Æü¤ËÅìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÇÂè£±¶É¤¬»Ø¤µ¤ì¤ëÂè£µ´üÇòÎèÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¡£¾¡¼Ô¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â£´£°£°£°Ëü±ß¡¢ÆÃÊÌ¾Þ£±£°£°£°Ëü±ß¤Î¹ç·×£µ£°£°£°Ëü±ß¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥Þ¥Ã¥Á¤À¡£À¾»³ÇòÎè¤ò²¼¤·¡¢Âè£²´ü¡Ê£²£²Ç¯¡Ë°ÊÍè¤ÎÃ¥´§¤ª¤è¤Ó¡¢»Ë¾å½é¤Î½÷Î®¼·´§¤È¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¢¨¸ª½ñ¤Ï¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£