¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ¡Û»§Ëà¡¦Âç¶ùÃÏÊý¤ÇÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡8·î¤Ò¤È·îÊ¬¤Î±«¤«¡©¡Ú¤¤ç¤¦7Æü(ÌÚ)～¤¢¤µ¤Ã¤Æ9Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û¼¯»ùÅç
ÀÑÍð±À¤Ï¸½ºß¡¢·§ËÜ¸©ÉÕ¶á¤ÇÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï·§ËÜ¤È¤Î¸©¶ÉÕ¶á¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛÅ·µ¤¿Þ Á°Àþ¤ÎÆ°¤¤Ï¡©
7ÆüÌë¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¾ÝÂæ¤«¤é¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8Æü¤ÎÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë»§ËàÃÏÊý¤Ï180¥ß¥ê¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ï120¥ß¥ê¡£¤½¤Î¸å¡¢9ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë»§ËàÃÏÊý¤Ï120¥ß¥ê¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ï80¥ß¥ê¡£
¤¿¤È¤¨¤ë¤È»§ËàÃÏÊý¤Î¼¯»ùÅç»Ô¤Ï8·î¤ÎÊ¿Ç¯±«ÎÌ¤Ï224.3¥ß¥ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢9Æü¤ÎÃë¤Þ¤Ç¤Ë8·î¤Ë¤Ò¤È·îÊ¬°Ê¾å¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦7Æü(ÌÚ)～¤¢¤µ¤Ã¤Æ9Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï
±«¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡¢8Æü¡¢ÆüÉÕ¤±¤¬ÊÑ¤ï¤ëº¢¤«¤é³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£8Æü¡¢ÆüÃæ¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢¤½¤·¤Æ9Æü¡¢ºÆ¤ÓÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤Ç¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢·§ËÜ¸©ÆîÉô¤«¤éËÌ»§¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë³èÈ¯¤Ê±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦7Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹
7Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤¿¼ï»Ò¡¦²°µ×¡¢±âÈþ¤Ï6Æü¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÞ¤Ã¤Æ±«¤¬¹ß¤Ã¤¿»§Ëà¡¢Âç¶ù¤Ç¤Ï6Æü¤è¤ê2～3ÅÙ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢30ÅÙ¤ò²¼¤Þ¤ï¤Ã¤¿Ì¸Åç»ÔËÒÇ·¸¶¤Ç¤Ï9·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î26.2ÅÙ¤Îµ¤²¹¤Ç¤·¤¿¡£8Æü¡Ê¶â¡Ë～14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î½µ´ÖÍ½Êó
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤«¤é3Ï¢µÙ¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»§Ëà¡¢Âç¶ù¡¢¼ï»Ò¡¦²°µ×¤Ï±«¤ÎÆü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤¿¤À¤Î±«¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï·ÙÊóµé¡¢¤Ä¤Þ¤êÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç±«·ÙÊó¤ä¹¿¿å·ÙÊó¤ÎÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«ÎÌ¤ÏÀèÄø¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªËß¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Êó¤Ï¡¢¤ªËß¤Î´ü´Ö13Æü¡Ê¿å¡Ë～16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦