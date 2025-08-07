¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò²Î¤ª¤¦¡£ÀïÁè¤ò¸ì¤í¤¦¡£¡×½ªÀï80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯8·î 3¤Ä¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò8/11¡¦8/15¤ËÊüÁ÷
2025Ç¯8·î¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤Ï¡¢8·î11Æü½µ¤Ë3¤Ä¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á9»þ54Ê¬ÊüÁ÷¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ ÆüËÜ¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿80Ç¯80¶Ê¡×¡¢8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á8»þ54Ê¬ÊüÁ÷¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ªÆÃÊÌÊÔ ¡È½ªËö»þ·×¡É¤òÁá¤á¤ëÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¡×¡¢8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á10»þ54Ê¬ÊüÁ÷¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤¬¡¢°Û¤Ê¤ëÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò²Î¤ª¤¦¡£ÀïÁè¤ò¸ì¤í¤¦¡£¡×¡£²»³ÚÆÃÈÖ¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ ÆüËÜ¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿80Ç¯80¶Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡È²Î¡É¤Ç80Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÊóÆ»ÆÃÈÖ¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ªÆÃÊÌÊÔ ¡È½ªËö»þ·×¡É¤òÁá¤á¤ëÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¡×¡¢¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¸ì¤ê·Ñ¤°¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ ÆüËÜ¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿80Ç¯80¶Ê¡×
2025Ç¯¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¡È¾¼ÏÂ100Ç¯¡É¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¡¢»þÂå¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò°ìµó¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤ò8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÊüÁ÷¡£1945Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î80Ç¯´Ö¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò1Ç¯1¶Ê¤º¤Ä¸·Áª¡£¥¸¥ã¥º¡¢²ÎÍØ¶Ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡¢J-POP¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¢SNS¤Î¥Ð¥º¶Ê¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤È¶¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿1Ç¯1¶Ê¡¦80¶Ê¤ò¡¢µ®½Å¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë²Î¾§¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂÂåÉ½MC¡§ºæÀµ¾Ï¡¢Ê¿À®ÂåÉ½MC¡§¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢ÎáÏÂÂåÉ½MC¡§SixTONES¤È3À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£80Ç¯´Ö¤òÂåÉ½¤¹¤ë80¶Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢Á´À¤ÂåÉ¬¸«¤Î3»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ªÆÃÊÌÊÔ ¡È½ªËö»þ·×¡É¤òÁá¤á¤ëÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¡×
8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢½ªÀï¤ÎÆü¡£¡Ö¿¿ÁêÊóÆ» ¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡×¤¬Á÷¤ëÆÃÊÌÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ë¡ÈÀïÁè¤ÎÍ½Ãû¡É¤òÅ°Äì¼èºà¤·ÊüÁ÷¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ô¡È½ªËö»þ·×¡É¤òÁá¤á¤ëÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¡Õ¡£ÈÖÁÈ¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¡È¿ÍÎà¤Î½ªËö¡É¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤¹¡Ö½ªËö»þ·×¡×¡£2025Ç¯¸½ºß¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¡È89ÉÃ¡É¡£¤¤¤Þ¡¢¤³¤Î¿Ë¤òÁá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Ë¤òÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈNNN³Æ¶É¤¬Å¸³«¤¹¤ëÀï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤¤¤Þ¤ò¡¢ÀïÁ°¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÊ¿ÏÂ¡É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¡ÈÀïÁè¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢µ²±¤ÈµÏ¿¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£¡È²áµî¡É¤òÃÎ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¡É¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂç·¿ÊóÆ»ÆÃÈÖ¡£MC¤Ï¡¢15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀïÁè¤ò¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Ý¯°ææÆ¤È¡¢¸½¾ì¼çµÁ¤ò´Ó¤¯¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ËñÂÀ°ì¡£Èà¤é¼«¿È¤¬¡¢¡ÈÀïÁè¤ÎÍ½Ãû¡É¤È¤â¤ß¤Æ¤È¤ì¤ë¸½¾ì¤Ë¼èºà¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤Þ¤½¤³¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¡¢ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬ÁÄÊì¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¹Åç¤òË¬¤ì¡¢ÈïÇú¤·¤¿Êý¤¿¤Á¤¬¤³¤Î80Ç¯¤ò¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤¬¸ì¤ê·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¹Åç¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¡×¡Ê1988Ç¯ºîÉÊ/¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¡Ë
¡½¡½4ºÐ¤È14ºÐ¤Ç¡¢À¸¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¡½¡½ºî²È¡¦Ìîºä¾¼Ç¡»á¤¬¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¡¢Âè58²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¹âÈª·®´ÆÆÄ¤¬ÀïÁèËö´ü¤«¤éÀï¸å¤Îº®Íð´ü¤ò14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤È4ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¹âÈª´ÆÆÄ¤¬ÄÉµá¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¿ï½ê¤ÇÅ°Äì¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¿À¸Í¤ÎÄ®¤ä¿Í¡¹¤ÎÍÍ»Ò¡¢B29¤Ë¤è¤ëÇú·â¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ê¤É¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¼Í¥¤âÉñÂæ¤ÈÆ±¤¸´ØÀ¾ÃÏ¶è½Ð¿È¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¡¢¶õ½±¤ÇÊì¤òË´¤¯¤·¤¿14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦À¶ÂÀ¤ÎÀ¼¤ò±Ç²è¸ø³«Åö»þ16ºÐ¤ÎÃ¤Ì¦ÅØ¡¢4ºÐ¤ÎËå¡¦Àá»Ò¤ÎÀ¼¤òÅö»þ5ºÐ¤ÎÇòÀÐ°½Çµ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ªÀï80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£