¡Ú¶å½£ Âç±«¾ðÊó¡Û·ÙÊóµéÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì Á°ÀþÄäÂÚ µ¤¾ÝÂæ¡ÖÂç±«¤ÈÆÍÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡×¾Ü¤·¤¯¡Ú±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó7Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦·ÙÊó¤Î²ÄÇ½ÀÃÏ°è¡ÛÊ¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦ÂçÊ¬¡¦·§ËÜ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï£¸Æü¡Ê¶â¡ËÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ç¤Ï£¸Æü¡Ê¶â¡ËÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤êÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡££¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë°Ê¹ß¤âÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡££·Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é£±£°Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡¢¤ò¡¢²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëÁ°Àþ¤¬£¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï▶£·Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£±»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢ º´²ì¸© £³£°¥ß¥ê Ä¹ºê¸© £³£°¥ß¥ê ·§ËÜ¸© £µ£°¥ß¥ê µÜºê¸© £µ£°¥ß¥ê »§ËàÃÏÊý £µ£°¥ß¥ê Âç¶ùÃÏÊý £²£°¥ß¥ê ▶£¸Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£±»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢ º´²ì¸© £³£°¥ß¥ê Ä¹ºê¸© £´£°¥ß¥ê ·§ËÜ¸© £µ£°¥ß¥ê µÜºê¸© £µ£°¥ß¥ê »§ËàÃÏÊý £µ£°¥ß¥ê Âç¶ùÃÏÊý £³£°¥ß¥ê ▶£·Æü¡ÊÌÚ¡Ë£±£¸»þ～£¸Æü¡Ê¶â¡Ë£±£¸»þ¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢ º´²ì¸© £¸£°¥ß¥ê Ä¹ºê¸© £±£²£°¥ß¥ê ·§ËÜ¸© £±£¸£°¥ß¥ê µÜºê¸© £±£¸£°¥ß¥ê »§ËàÃÏÊý £±£¸£°¥ß¥ê Âç¶ùÃÏÊý £±£²£°¥ß¥ê ▶£¸Æü¡Ê¶â¡Ë£±£¸»þ～£¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£¸»þ¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢ µÜºê¸© £±£°£°¥ß¥ê »§ËàÃÏÊý £±£²£°¥ß¥ê Âç¶ùÃÏÊý £¸£°¥ß¥ê ¤½¤Î¸å¤â±«ÎÌ¤ÏÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÃÏ¿Þ¤Ç³ÎÇ§¡ÛÂç±«·ÙÊó¡¦¹¿¿å·ÙÊó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ï¡©
±«±À¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÜºê¸©¤È¼¯»ùÅç¸©¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À¡Ú¹â¡Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£³Æ¸©¤Ç¤Ï£±£±Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Ø¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²èÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó£·Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£±£°Æü¡ÊÆü¡Ë
£·Æü¡ÊÌÚ¡Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤ÏÆî²¼¤·¡¢£¸Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤ÎÃæ¿´¤Ï·§ËÜ¸©Ž¥¼¯»ùÅç¸©¤Ë°Ü¤ê¡¢£¸Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¸©¤Î±«¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡££¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï±«±À¤ÏºÆ¤ÓËÌ¾å¤·¡¢£±£°Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤ä·§ËÜ¸©¤Ë°Ü¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï²èÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦