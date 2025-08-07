¤¨¤Ê¤³¡¡¡È¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡É»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö²Æ¤ÎÄ«¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Á¤ç¤ó¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¡×
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤ÏÉñÂæ¡Ø¥«¥¿¥·¥í¡ÁRelive¡¡vol.2¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡ªºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤ÏÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡É»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö²Æ¤ÎÄ«¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Á¤ç¤ó¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡ÖåºÎï¤¤¤Ä¤â¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë54¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB86¡¦W59¡¦H85¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡¢²»¥²¡¼¡£