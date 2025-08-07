ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¾×·â39¹æ¥¢¡¼¥Á¤Ç¡È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¡©¡É¥Ù¡¼¥¹°ì¼þ¤¬ÏÃÂê¡Ä³Î¿®ÃÆ¤Ç¼«±ç¸î¢ª¡Èµ´Ìç¡É¥¤¥Ë¥ó¥°¤â»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Î°µ´¬¥·¥ç¡¼
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡Ý5 ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê8·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¹ë²÷39¹æ¢ª¡È¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¡©¡É¥Ù¡¼¥¹°ì¼þ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç39¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¸å¡¢³Î¿®Êâ¤¤Î¸å¤Ë¡È¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¡É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡0-1¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î3²ó¡¢1»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡£Áê¼êÀèÈ¯¥ê¥Ù¥é¥È¥ì¤Î92.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó149.3¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ109.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó176.2¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥440¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó134.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òµÏ¿¡£º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤àµÕÅ¾2¥é¥ó¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000ËÜ°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î1È¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³Î¿®Êâ¤¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÁöÎÝ¤ÏÉáÃÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤³¤«¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¡£Á°²óÅÐÈÄ»þ¤Ï4²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¶ÚÆù¤ÎáÛÚ»¤Ë¤è¤ë¹ßÈÄ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡ÈÆóÅáÎ®¥Ç¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¤Ê¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì5¥¤¥Ë¥ó¥°¹Ô¤±¤ë¤À¤í¡×¡Ö5²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤Í¡×¡Ö5²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¥¢¥Ä¤¤Å¸³«¤ä¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê4²ó¤Þ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¡£ºÇ¸å¤Ï»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÄù¤á¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï39¹æ¤Î1È¯¤Ç°ì»þµÕÅ¾¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï4²ó1¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¡£ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¡¼¥¹¤ò¼þ¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢Á°²óÅÐÈÄ»þ¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿µ½Å¤µ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë