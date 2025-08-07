¥³¥á²·Âç¼ê¡¢½ãÍø±×4.5ÇÜ¡¡½½Ê¬Íø±×¾å¤¬¤é¤Ì¤ÈÀâÌÀ¤Î¶È¼Ô
¡¡¥³¥á²·Âç¼ê¤ÎÌÚÆÁ¿ÀÎÈ¤¬7ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯6·îÃæ´ÖÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæÌó4.5ÇÜ¤Î37²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥áÉÔÂ¤Ç½¸²Ù¶¥Áè¤¬²áÇ®¤·¤Æ²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢Ä´Ã£¥ë¡¼¥È¤Î³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¶¡µë¤ËÅØ¤á¤¿¤³¤È¤ä¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤ÎÃÍ°ú¤ÈÎÇä¤¬¸º¤ê¡¢»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤ÎÅ¾²Ç¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á²·¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬6·î¤Ë¶È³¦¤Î¹¥¶ÈÀÓ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Æ±¼Ò¤Ï³ùÅÄ·ÄÉ§¼ÒÄ¹Ì¾¤Ç¡Ö¼è°ú²Á³Ê¤ÎÉÔÅö¤ÊÁàºî¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Î®ÄÌ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÀ©¸Â¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¡£ÇöÍøÂ¿Çä¤¬Â³¤¡¢½½Ê¬¤ÊÍø±×¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£