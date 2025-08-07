¥É¥ëÇä¤ê°ìÉþ¡¢¥É¥ë±ß£±£´£·±ßÂæ¤ËÌá¤¹¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ëÇä¤ê°ìÉþ¡¢¥É¥ë±ß£±£´£·±ßÂæ¤ËÌá¤¹¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï146.69¶áÊÕ¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¤¢¤È¡¢147±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1699¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢1.1670Âæ¤Þ¤ÇÈ¿Íî¤·¤¿¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£³¡óÂæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÊäº´´±¡¢ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½àÈ÷¤ò³«»Ï¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.15¡¡EUR/USD¡¡1.1682¡¡EUR/JPY¡¡171.94
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï146.69¶áÊÕ¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¤¢¤È¡¢147±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1699¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢1.1670Âæ¤Þ¤ÇÈ¿Íî¤·¤¿¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£³¡óÂæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÊäº´´±¡¢ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½àÈ÷¤ò³«»Ï¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.15¡¡EUR/USD¡¡1.1682¡¡EUR/JPY¡¡171.94