Number_i¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×½éÅÐ¾ì¡Ö¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×14Æü¿¼ÌëÀ¸ÊüÁ÷
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï7Æü¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌöÃæ¤ÎNumber_i¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖNumber_i¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤ò14Æü¿¼Ìë1»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¡¡Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Number_i¤Ï¡¢24Ç¯¸µÆü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú³¦¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£9·î22Æü¤Ë2nd Full Album¡ÖNo.2¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊNumber_i¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£3¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÀ¸ÊüÁ÷¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê2»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ò¥á¡¼¥ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¤³ÎÇ§ÎÎ°è¤Ê¤³¤È¤ò¥á¡¼¥ëÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGOAT¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤ì¤¬²¶¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¥á¡¼¥ë¤âÊç½¸¡£´ë²è¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡Number_i¥³¥á¥ó¥È
¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£Number_i¤Ç¤¹¡£º£²ó¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª