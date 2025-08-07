56ºÐ¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¢Çò¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¦¡Á¤óÎÉ¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ã¥¹¤è¤Í¡Á¡×
¡¡¡Ö¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¡×½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Çò¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀÄÅç¥µ¡¼¥Õ¥¨¡¼¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê¤Ê¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³
¡¡¡Ö#¥µ¡¼¥Õ¥¨¡¼¥ëÊÔ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀÄÅç¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¾¦ÉÊÁÊµá¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥Ä¤Î¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Çò¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤ò¼ê¤Ë»£±Æ¤ËÄ©¤à»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè16Âå¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢1990Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Åö»þ¤Ï¥Ó¡¼¥ë²ñ¼Ò¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²Æ¡¢ÀÄÅç¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¼Â¤Ë34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡È´é¡É¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢20Âå¤Îº¢¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤óÎÉ¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ï²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÈþ¿Í¤ä¤Ê¤¢¡×¡Ö¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë»Ñ¤âÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö²Ä°¦¤µÍ¥¾¡¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ã¥¹¤è¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀÄÅç¥µ¡¼¥Õ¥¨¡¼¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê¤Ê¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³
¡¡¡Ö#¥µ¡¼¥Õ¥¨¡¼¥ëÊÔ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀÄÅç¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¾¦ÉÊÁÊµá¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥Ä¤Î¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Çò¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤ò¼ê¤Ë»£±Æ¤ËÄ©¤à»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤óÎÉ¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ï²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÈþ¿Í¤ä¤Ê¤¢¡×¡Ö¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë»Ñ¤âÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö²Ä°¦¤µÍ¥¾¡¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ã¥¹¤è¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£