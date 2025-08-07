¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¥·¥ç¥¦¥Þ¡¦ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡È½é½ñÀÒ¡É¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ôÂ¨´°Çä¤Î¤¿¤áÄÉ²ÃÈÎÇä
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ë¥·¥ç¥¦¥Þ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ôÌò¤Ç¼ç±é¤¹¤ëÃÎÇ°±ÑÏÂ¤¬¡¢10·î9Æü¤Ë½é¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Ò¤Ç¤Î¤è¤ó¤Ê¡Á¤é¤¤¤Õ¡£¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¥·¡¼¥¿¡õ¥¸¡¼¥×¤ÎÁÐ»Ò¥È¡¼¥¯¡¡¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯²È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¡¡Æ±Ãø¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡ØPOTATO¡Ù¤Ç2024Ç¯12·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ò¤Ç¤Î¤è¤ó¤Ê¡Á¤é¤¤¤Õ¡£¡Ù¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£¡ØPOTATO¡ÙËÜ»ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ä¡¢ÃÎÇ°¼«¿È¤¬»£±Æ¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Õ¥©¥È¤âÂ¢½Ð¤·Ê¬¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î½ñÀÒ¤Î¤¿¤á¤ËÃÎÇ°¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¡¦²Æì¤Ë¤Æ»£¤ê²¼¤í¤·¤ò´º¹Ô¤·¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤ä¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¡¢Ìë¤Î³¹¤ä¥ì¥È¥í¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤Ê¤É¤ò¤ß¤»¡¢¥Ï¥¿¥Á¤Î¡Èº£¡É¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤À1ºý¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤Î»¶Êâ¡¢¤ª¤¤Ê¤ï¥ï¡¼¥ë¥ÉÃµº÷¡¢Å·¤×¤é²°¤Ê¤É²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ì½ê¤ä¥°¥ë¥á¤â´®Ç½¤·¡¢ÃÎÇ°±ÑÏÂ¤È°ì½ï¤Ë²Æì¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÀþ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÎÇ°¤Î¸Î¶¿¡¦²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¡È¤æ¤Ã¤¯¤ê¡É¡È¤Î¤ó¤Ó¤ê¡É¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡È¤è¤ó¤Ê¡Á¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ10·î¤ËÂçºå¤ÈÅìµþ¤Ç½ñÀÒ¤ªÅÏ¤·²ñ¡¢¤µ¤é¤ËÅìµþ¤Ç¤ÏÊÌÆü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅÍ½Äê¡£È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¸¢¤Ï¡¢È¯Çä³«»ÏÄ¾¸å¤Ë3ºý·ô¡¦5ºý·ô¤Î2ÏÈ¤¬Â¨´°Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÄÉ²ÃÏÈ¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¢§½ñÀÒ¤ªÅÏ¤·²ñ
10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÍ½Äê¡¡Âçºå¡¦TSUTAYA½¿¶¶Å¹
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÍ½Äê¡¡Åìµþ¡¦HMV¥¨¥½¥éÃÓÂÞ
¢§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å6»þ¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÍ½Äê¡¡Åìµþ¡¦HMV&BOOKS½ÂÃ«
