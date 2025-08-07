º£Ç¯ÅÙ¤ÎÁý¼ýÁý±×¤ò¸«¹þ¤à´ë¶È¡¡Á°Ç¯ÅÙÈæ5.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·19¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ë¡¡½©ÅÄ
º£Ç¯ÅÙ¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áý¼ýÁý±×¤ò¸«¹þ¤à´ë¶È¤¬Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ5.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢19¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼ÒÄë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯½©ÅÄ»ÙÅ¹¤Ï3·î¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©Æâ´ë¶È193¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´ºº¤·¡¢101¼Ò¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£Ç¯ÅÙÁý¼ýÁý±×¤ò¸«¹þ¤à´ë¶È¤Ï19¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ5¡¦4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¤Ö¤ì¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î²óÉü¡×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¸¶Ìý¡¦ÁÇºà²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¡×¤ä¡Ö¸ø¶¦»ö¶È¤ÎÁý²Ã¡×¡¢¤½¤ì¤Ë¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Î´ËÏÂ¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Öº£¸å¤Î·ÐºÑ¾ðÀª¤Ê¤É¤òÃí»ë¤·ÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤¬¸·¤·¤¤·ÐºÑ´Ä¶²¼¤Ç¤âÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡×¤È½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£