¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó¤Î¥Û¥éー±Ç²è¡Ø¥Í¥Ðー¥é¥ó¥É¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù11·î7Æü¸ø³«¡¡ÉÔµ¤Ì£¤ÊÆÃÊó±ÇÁü¤â
¡¡»ùÆ¸Ê¸³Ø¡Ø¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó¤È¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡Ù¤ò¥Û¥éー±Ç²è¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡ØPeter Pan's Neverland Nightmare¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥Í¥Ðー¥é¥ó¥É¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç11·î7Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø»Ò¼¯¤Î¥¾¥ó¥Ó¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¡È¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥Ó¡É¤¬¿Í´Ö¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¡Ê1953Ç¯¡Ë¤Î¸µ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Îºî²È¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þ¥·¥åー¡¦¥Ð¥êー¤¬1904Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿µº¶Ê¡Ø¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó¡§Âç¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾¯Ç¯¡Ù¤ª¤è¤Ó¾®Àâ¡Ø¥Ôー¥¿ー¤È¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Ôー¥¿ー¤È¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡Ù¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤á¾å¤²¡¢»ùÆ¸Í¶²ý¡¦Ìµº¹ÊÌ»¦¿Í¤ËÎå¤à¶¸µ¤¤ò½É¤·¤¿»¦¿Íµ´¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤·¤¿°ÇÍî¤Á¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥ãー¥Û¥éー¤À¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥×ー ¤¢¤¯¤Þ¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡Ù¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¡Ø¥×ー2 ¤¢¤¯¤Þ¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¤È¤¸¤ã¤¢¤¯¤Ê¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¡Ù¤Ç¼ç±é¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥Ó¥óÌò¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Á¥§¥ó¥Ðー¥¹¡£Æ±ºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥êー¥¹¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¯¡á¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤Î¥ô¥©¥ë¥Ç¥âー¥È¶ª¤ä¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥·¥çー¥ó¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡Èà»á¤È¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¤Î°Ü½»·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡£¤¢¤ëÆü¡¢Äï¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¤´Ö¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¶§°Í¶²ýÈÈ¡È¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó¡É¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢¿À½Ðµ´Ë×¤Î¥Ôー¥¿ー¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤¡¢Äï¤òµß¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£ÍÅÀº¤ÎÊ´¤òÃí¼Í¤·¡¢³¹Ãæ¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ¶²ý¤È»¦¿Í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó¡£»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¡¢¼¡¡¹¤ÈÌ´¤Î¹ñ¡È¥Í¥Ðー¥é¥ó¥É¡É¤ØÎ¹Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶§°Í¶²ýÈÈ¤Î¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥É¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢¶²¤í¤·¤¤¡ÈËâ½÷¡É¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ýー¥È¥í¥Ã¥¯¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢µÕ¸÷¤ÎÃæ¤¿¤¿¤º¤à¥Ô¥¨¥í¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤¿¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¶õ¤òÈô¤Ó¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ò»Ò¶¡¡Ó¤¿¤Á¤Øー¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢½±¤¤Íè¤ë¥Ôー¥¿ー¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°Ì´¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤ëÌÌ±Æ¤ò°ìÀÚ¼º¤Ã¤¿¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó¤¬¡¢¾²²¼¤«¤é²¿¤«¤òÁÀ¤¦»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡¢ºÇ°¤ÎÌ´¤Î¹ñ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ôー¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿ÉÔµ¤Ì£¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë