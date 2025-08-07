IS:SUE¡¢´§ÈÖÁÈ¡ØIS:SUE around the WORLD¡Ù¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¡È°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¡ÉÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ò³Ø¤ÖÁ´6ÏÃ¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IS:SUE¤Ë¤è¤ë½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØIS:SUE around the WORLD¡Ù¤¬¡¢Lemino¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÏÁ´6ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤ÈÂè2ÏÃ¡Ê8·î14ÆüÇÛ¿®¡Ë¤ÏÌµÎÁÇÛ¿®¡¢Âè3ÏÃ¡Ê8·î28ÆüÇÛ¿®¡Ë°Ê¹ß¤ÏLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëIS:SUE
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢LAPONE ENTERTAINMENT¤ª¤è¤ÓLAPONE GIRLS¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖLAPONE¡ßLemino¡×Âè2ÃÆ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¡£¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿JO1¡¢INI¡¢ME:I¤ËÂ³¤¯Â¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëIS:SUE¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡È°ÛÊ¸²½¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ËÄ©¤à¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢IS:SUE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤¤òË¬Ìä¡£¸½ÃÏ¤ÎÀäÉÊ¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥á¤ä¥Õ¥é¥À¥ó¥¹ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â²»³Ú¡¢¿©¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢»¨³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦¤ÎÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¡È³Ø¤Ù¤ëÀ¤³¦Î¹¹Ô¡É¤òÆÏ¤±¤ë¡£º£¸å¤ÎÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢Lemino¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ç¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
