¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥óºÇ¿·²Á³Ê 172±ß60Á¬¡¡Á°½µ¤«¤é30Á¬¢¬¡¡Íè½µ¤âÃÍ¾å¤¬¤êÍ½ÁÛ¡¡½©ÅÄ
¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎºÇ¿·¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é30Á¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê172±ß60Á¬¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ªËß¤ò·Þ¤¨¡¢¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤âÁý¤¨¤ë»þµ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè½µ¤â¾®Éý¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Æü·îÍËÆü»þÅÀ¤Î¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê172±ß60Á¬¤Ç¡¢Àè½µ¤«¤é30Á¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï2½µ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤¬20Á¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Éý¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤òÄ´ºº¤¹¤ëÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈEU¤Î´ØÀÇ¹ç°Õ¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ï¹¥½Û´Ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¸¶Ìý²Á³Ê¤âÃÍ¾å¤¬¤ê´ðÄ´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ªËß¤ò·Þ¤¨¡¢¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤âÁý¤¨¤ë»þµ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè½µ¤â¾®Éý¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£