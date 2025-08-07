Number_i¡¢8¡¦14¿¼ÌëÀ¸ÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Number_i¡ÊÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ë¤¬¡¢14Æü¿¼Ìë1»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Õ¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥óÃå¤â¸ø³«¡ª¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëNumber_i
¡¡2024Ç¯¸µÆü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú³¦¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢9·î22Æü¤Ë¤Ï2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.II¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëNumber_i¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëNumber_i ¤¬¡¢3¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÀ¸ÊüÁ÷¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê2»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ò¥á¡¼¥ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¤³ÎÇ§ÎÎ°è¤Ê¤³¤È¤ò¥á¡¼¥ëÊç½¸¡£¤µ¤é¤ËNumber_i¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGOAT¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤ì¤¬²¶¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¥á¡¼¥ë¤âÊç½¸¡£´ë²è¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¸ø¼°X¡Ê@Ann_Since1967¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Number_i¥³¥á¥ó¥È
¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£Number_i¤Ç¤¹¡£º£²ó¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Õ¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥óÃå¤â¸ø³«¡ª¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëNumber_i
¡¡2024Ç¯¸µÆü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú³¦¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢9·î22Æü¤Ë¤Ï2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.II¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëNumber_i¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëNumber_i ¤¬¡¢3¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÀ¸ÊüÁ÷¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê2»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Number_i¥³¥á¥ó¥È
¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£Number_i¤Ç¤¹¡£º£²ó¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª