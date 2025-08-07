Gacharic Spin ¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê1/3¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ailly¡¢½é¤Î¥¢ー¼Ì¸ø³«¡¡º£½©¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ëÇÛ¿®
¡¡Gacharic Spin¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê1/3¤¬¡¢¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ailly¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛGacharic Spin ¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê1/3¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ailly½é¥¢ー¼Ì¤ÎÎ¢Â¦¡Ë
¡¡¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê1/3¤Ï¡¢7·î13Æü¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤òÈ¯É½¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢Gacharic Spin¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤â¤Î¤Ë¡£¾¯¤·¥·¥Ã¥¯¤ÇÃ¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éailly¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤ËÀ÷¤á¤Æ¤æ¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î½©¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Pre-Add/Pre-Save¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬ËÜÆü8·î7Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¤·¤¿Á´°÷¤Ë¡¢ailly¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë