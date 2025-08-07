¸µÇµÌÚºä46¡¦¼ã·îÍ¤Èþ¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡È°¦¼Ö¡É¤Ï90Ëü±ßÄ¶¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö²áµî¤Î»ä¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼ã·îÍ¤Èþ¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥«¥ï¥µ¥¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎYouTube¤Ç¡È°¦¼Ö¥é¥¤¥Õ¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¸µÇµÌÚºä46¡¦¼ã·îÍ¤Èþ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡È°¦¼Ö¡É
¡¡¼ã·î¤Ïº£Ç¯2·î¤ËÉáÄÌ¼«Æ°ÆóÎØÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤·¤Æ¡ØELIMINATOR PLAZA EDITION¡Ê¥¨¥ê¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¥×¥é¥¶¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤ò¹ØÆþ¡£Æ±¼Ö¤Ï¡¢¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶ÀìÍÑ¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢91Ëü3000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥³¥é¥Ü´ë²èÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶Åìµþ¿ùÊÂ¤Ë¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¹ØÆþ¸å¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ò¡¢¥«¥ï¥µ¥¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Î¼ã·î¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥àÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶ÀìÍÑ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò»îÃå¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ¶õ¤È¿·ÎÐ¤ÎÃæ¡¢ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ï¶õ»£¤Î¤Û¤«¡¢¼ã·îÌÜÀþ¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢É÷¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤Ï¡¢Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÎë¼¯8ÂÑ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ê¤É¤ò8·î²¼½Ü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ã·îÍ¤Èþ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤òÇ¼¼Ö¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢²áµî¤Î»ä¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÉáÄÌ¼«Æ°ÆóÎØ¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤Þ¤¿¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ªÆóÎØ½é¿´¼Ô¤¬½é¤À¤é¤±¤Ë¥ï¥¿¥ï¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÀ§Èó²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
