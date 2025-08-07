¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù½Ð±é¤ÎÈ¢º¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È&¥¿¥ì¥ó¥ÈÉ×ºÊ¡¢Æñ»º¤òÌÀ¤«¤¹ Âè1»ÒÃÂÀ¸Êó¹ð¤Ë¡ÖÌµ»ö¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê!!!¡×
¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø½Ð¿È¤Î¸µÎ¦¾åÁª¼ê¡¦²¼ÅÄÍµÂÀ»á¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶âµ×ÊÝ²ê°á¡Ê29¡Ë¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£7·î25Æü¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡ÛÉ×¤Ë¸å¤í¤«¤éÊú¤¤Ä¤¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡Ø¿·º§¤µ¤ó¡Ù½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È
¡¡¶âµ×ÊÝ¤Ï¡Ö7·î25Æü¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸øÉ½¡£¡ÖÇ¥¿±È¯³Ð¤ÈÆ±»þ¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ä¥ï¥ê¤â¹ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇ¥¿±¤ÎÈ¯É½¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ¥¿±¸å´ü¤ÏÇ¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¡ÄÊ¬ÊÚ»þ¤ÏÂçÎÌ½Ð·ì¤Ë½ÅÅÙÇ¥¿±¹â·ì°µ¿Õ¾É¡Ê¸µ¡¹Äã·ì°µ¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡Ë¡×¡Ö»ÒµÜ¸ý9cm¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç»Ò¤Î¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢24»þ´Ö¿ØÄË¤ÎËö¶ÛµÞÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡×¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Ç¡¢Æ¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É²þ¤á¤ÆÇ¥¿±½Ð»º¤ÏÌ¿·ü¤±¤Ê¤ó¤À¤È¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð»º¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¯¿É¤¤10¥ö·î´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎÙ¤Ç´°àú¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿É×¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²æ¤¬»Ò¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ªÇ¥¿±Ãæ¤«¤é»ä¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¤»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤ªÊ¢¤ò½³¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Æ¹§¹Ô¤Ê»Ò!¡ª¡×¤È´î¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Öº£¤Ï¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼é¤ê¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë²¼ÅÄ»á¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¶âµ×ÊÝ¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤ËÉ×¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¡¢ÉÙ»Î»³¤òÇØ¤Ë8¶è¤Î¶è´Ö¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¶âµ×ÊÝ¤¬¡¢²¼ÅÄ»á¤Ë¡Ö»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤èÂçºîÀï¡×¡Ö°Ê¿´ÅÁ¿´ÂçºîÀï¡×¤Ê¤ÉÌÔÎõ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶âµ×ÊÝ¤Î½Ð»º¤ÎÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤´½Ð»º¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¡¢Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÌµ»ö¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê!!!¡×¡Ö¤ª»ÒÍÍ¸µµ¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤Éµ¤¸¯¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
