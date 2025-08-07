ÃæÉô¤ä´ØÀ¾¤Î¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò¾Ò²ð¡ª ¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÇ®Ãæ¾É¡×¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¡×¤â¡ÚÆÃ½¸¤Þ¤È¤á¡Û
¡Ú7·î21Æü¡Á8·î1Æü¤ÎÆÃ½¸¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Û ¡ÖBCN¡ÜR¡×¤Ç¤Ï¡¢»þ´ü¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤ÆÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¡×¡ÖÆüµ¢¤ê¡×¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡×¤Ê¤É¡£7·î21Æü¡Á8·î1Æü¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ß¡×¡ÖÆüµ¢¤ê¡×¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡ÖÃæÉô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡Ö´ØÀ¾¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤ò¡¢¤Þ¤¿¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡×¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÇ®Ãæ¾É¤ÎÍ½ËÉ¡×¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ»ö¤ò¾¯¤·¤À¤±¡¢¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÃæÉôÃÏÊý¤Ë¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÆüµ¢¤ê¤ÇË¬¤ì¤¿¤¤¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤ä¹ñÆâºÇÂ¿¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¸Ø¤ëÍ·±àÃÏ¥Ê¥¬¥·¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥é¥ó¥É¡¢¡Ö¤ª°ËÀª¤µ¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÇÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¼¡¤Î»°¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¸¤»³¾ë¡¦¸¤»³¾ë²¼Ä®
¡¦°ËÎÉ¸ÐÌ¨ÅôÂæ
¡¦¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯
¡¡º£É÷¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é²ÆµÙ¤ß¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÇ®Ãæ¾É¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ò¹â²¹¤Î´Ä¶¤Ç»È¤¤Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÆâÉô¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤êÎô²½¤äÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ¤²¹¤Î¹â¤¤²Æ¤Ë³°¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥ÛÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬È¯Ç®¤·¤¿¤ê¡¢µ¡Ç½¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬È¯²Ð¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¥¹¥Þ¥ÛÇ®Ãæ¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤ê¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëÆüµ¢¤ê¤Ç¤âËþµÊ¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âµ¤·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ¹¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Âçºå¤Ë¤¢¤ëÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î»°¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë ¶õÃæÄí±àÅ¸Ë¾Âæ
¡¦Æ»¤Î±Ø ±ü²ÏÆâ¤¯¤í¤Þ¤í¤Î¶¿
¡¦¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à
¡¡´ØÀ¾¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆüµ¢¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤òÇã¤ª¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¹©»öÉÔÍ×¤ÇÇã¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëÎäË¼µ¡´ï¤Ç¤¹¡£ÄÂÂßÊª·ï¤Ê¤É¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤Éô²°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¤¢¤ì¤ÐÉô²°¤òÎÃ¤·¤¯ÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤ò3µ¡¼ï¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ ¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¯¡¼¥é¡¼ IPP-2225U¡×
¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó HPAC-22H¡×
¡¦»³Á±¡Ö°ÜÆ°¼°¥¯¡¼¥é¡¼ REC-S20¡×
¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¼ê·Ú¤ËÎÃ¤·¤µ¤òÆÀ¤¿¤¤¾ì¹ç¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼¼Æâµ¡¤È¼¼³°µ¡¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¾å¡¢²°³°¤ØÇ®É÷¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¤ÈÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡Ö7¡×¤¬»°¤ÄÊÂ¤ÖÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë7·î7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¤Ë¡ÖÆ»¤Î±Ø ¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éÆüµ¢¤ê¤Ç¹Ô¤±¤ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤ò·ó¤Í¤¿ÅÔ»Ô·¿¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤Ç¤¹¡£7·î7Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ö¼þÍ·¼ê·Á¡È±ï¡É Æ»¤Î±Ø ¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»¤Î±Ø¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤Ï25Ç¯1·î¸½ºß¡¢¹ç·×1230±Ø¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤È¿ÀÆàÀî¸©¤ò½ü¤¯45Æ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì10°Ê¾å¤ÎÆ»¤Î±Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»¤Î±Ø¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢µÙ·Æ¡ÊÃó¼ÖÌµÎÁ¡Ë¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¡¦ÃÏ°è¸òÎ®¤Î»°¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä»ÜÀß¡£µ¢¾Ê¤äÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎºÝ¤Ë¸«¤«¤±¤¿¤é¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü²ÆµÙ¤ß¤ÏÃæÉô¤ØGO¡ª
¡¡ÃæÉôÃÏÊý¤Ë¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÆüµ¢¤ê¤ÇË¬¤ì¤¿¤¤¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤ä¹ñÆâºÇÂ¿¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¸Ø¤ëÍ·±àÃÏ¥Ê¥¬¥·¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥é¥ó¥É¡¢¡Ö¤ª°ËÀª¤µ¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÇÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¼¡¤Î»°¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¸¤»³¾ë¡¦¸¤»³¾ë²¼Ä®
¡¦°ËÎÉ¸ÐÌ¨ÅôÂæ
¡¦¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯
¡¡º£É÷¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é²ÆµÙ¤ß¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÇ®Ãæ¾É¡×¤ËÃí°Õ¡ª
¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÇ®Ãæ¾É¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ò¹â²¹¤Î´Ä¶¤Ç»È¤¤Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÆâÉô¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤êÎô²½¤äÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ¤²¹¤Î¹â¤¤²Æ¤Ë³°¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥ÛÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬È¯Ç®¤·¤¿¤ê¡¢µ¡Ç½¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬È¯²Ð¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¥¹¥Þ¥ÛÇ®Ãæ¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤ê¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü²ÆµÙ¤ß¤Ï¤Õ¤é¤Ã¤È´ØÀ¾¤Ø¡ª
¡¡²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëÆüµ¢¤ê¤Ç¤âËþµÊ¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âµ¤·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ¹¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Âçºå¤Ë¤¢¤ëÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î»°¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë ¶õÃæÄí±àÅ¸Ë¾Âæ
¡¦Æ»¤Î±Ø ±ü²ÏÆâ¤¯¤í¤Þ¤í¤Î¶¿
¡¦¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à
¡¡´ØÀ¾¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆüµ¢¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹©»öÉÔÍ×¤Ç¤¹¤°ÎÃ¤·¤¤¡ª
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤òÇã¤ª¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¹©»öÉÔÍ×¤ÇÇã¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëÎäË¼µ¡´ï¤Ç¤¹¡£ÄÂÂßÊª·ï¤Ê¤É¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤Éô²°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¤¢¤ì¤ÐÉô²°¤òÎÃ¤·¤¯ÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤ò3µ¡¼ï¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ ¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¯¡¼¥é¡¼ IPP-2225U¡×
¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó HPAC-22H¡×
¡¦»³Á±¡Ö°ÜÆ°¼°¥¯¡¼¥é¡¼ REC-S20¡×
¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¼ê·Ú¤ËÎÃ¤·¤µ¤òÆÀ¤¿¤¤¾ì¹ç¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼¼Æâµ¡¤È¼¼³°µ¡¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¾å¡¢²°³°¤ØÇ®É÷¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¤ÈÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¡¦¿È¶á¤Ë¡ª
¡¡¡Ö7¡×¤¬»°¤ÄÊÂ¤ÖÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë7·î7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¤Ë¡ÖÆ»¤Î±Ø ¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éÆüµ¢¤ê¤Ç¹Ô¤±¤ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤ò·ó¤Í¤¿ÅÔ»Ô·¿¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤Ç¤¹¡£7·î7Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ö¼þÍ·¼ê·Á¡È±ï¡É Æ»¤Î±Ø ¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»¤Î±Ø¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤Ï25Ç¯1·î¸½ºß¡¢¹ç·×1230±Ø¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤È¿ÀÆàÀî¸©¤ò½ü¤¯45Æ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì10°Ê¾å¤ÎÆ»¤Î±Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»¤Î±Ø¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢µÙ·Æ¡ÊÃó¼ÖÌµÎÁ¡Ë¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¡¦ÃÏ°è¸òÎ®¤Î»°¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä»ÜÀß¡£µ¢¾Ê¤äÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎºÝ¤Ë¸«¤«¤±¤¿¤é¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£