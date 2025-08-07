¡ØNumber_i¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÊüÁ÷¡¡¡ÈÆü¾ï¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡É¥Æー¥Þ¤Ë¥áー¥ëÊç½¸¤â
¡¡Number_i¤¬¡¢8·î14Æü25»þ～27»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Number_i¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥Ä¥¢ー¡É¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡©¡¡ÉñÂæ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬¸«¤»¤¿À®Ä¹¤È¹¹¿·¤Î»Ñ¤ò´Ñ¤Æ¡Ë
¡¡Number_i¤¬¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢3¿Í¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿·¶Ê¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡È¥ê¥¹¥Êー¤¬Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¤³ÎÇ§ÎÎ°è¤Ê¤³¤È¡É¤ò¥áー¥ë¤ÇÊç½¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖGOAT¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³ー¥Êー¡Ø´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤ì¤¬²¶¤Î¥¢¥ó¥µー¡Ù¤Î¥áー¥ë¤âÊç½¸¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´ë²è¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
Number_i¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥ê¥¹¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£Number_i¤Ç¤¹¡£º£²ó¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë