É´²ßÅ¹µëÎÁ¤ÈÉû¶È¤Ç²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î¡È¼ÂÏÃ¡É¤Ë¾È¤é¤¹¡½¡½Éû¶È½çÄ´¤Ç¤â¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿ó¤ÎÍýÍ³¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè94²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè94²ó¡Ê2025Ç¯8·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
µëÎÁ¤òºÊ¡¦¤Î¤Ö¤¬´ÉÍý
¤½¤ì¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ê¿ó
¡Ö¿ó¤ÎÉÁ¤¯¤â¤ó¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤¦¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×
¡¡¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤È·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤Î·ëº§½Ë¤¤¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¸«¤Æ¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤¦¡£
¡¡¤Î¤Ö¤ËË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¿ó¤Ï´ò¤·¤½¤¦¡£Éû¶È¤Î²Ô¤®¤ò¤Î¤Ö¤ËÅÏ¤·¡¢´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â´ò¤·¤½¤¦¡£
¡¡¿ó¤Ï»°À±É´²ßÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤éÉû¶È¤Ç³¨¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Ã¤Á¤Î²Ô¤®¤â½çÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤éËÜ¶È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÌ¡²è²È1ËÜ¤Ë¹Ê¤ë¤¿¤á»°À±É´²ßÅ¹¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤ÏÌ¡²è²È¡¦Ìø°æ¿ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤«¤é¡×
¡¡¤½¤¦Àë¸À¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£
¡¡5Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¿ó¤Ï»°À±É´²ßÅ¹¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤í¤½¤íÉû¶È¤¬ËÜ¶È¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¿ó¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¤È¤Î¤Ö¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤Î¤Ö¤Ï¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ¤Î¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½Éû¶È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë²ñ¼Ò¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»þÂå¤Ç¤âÉû¶ÈOK¤Î´ë¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤âËÜ¶È¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É²Ô¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢¿ó¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ë¡£
