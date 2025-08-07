£Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤Ë¥¨¥¢¥¦¥©ー¥¿¤¬£±³ô£±£µ£°£°±ß¤Ç£Ô£Ï£Â¼Â»Ü¤Ø¡þ
¡¡»õ°¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë<3540.T>¤Ï£·Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤ËÂÐ¤·¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー<4088.T>¤¬Èó¸ø³«²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë£Ô£Ï£Â¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££Ô£Ï£Â²Á³Ê¤Ï£±³ô£±£µ£°£°±ß¡£
¡¡ÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Ï£²£µ£¸£µËü£²£²£µ£³³ô¤Ç¡¢¾å¸ÂµÚ¤Ó²¼¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¡£ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï£¸·î£¸Æü¤«¤é£¹·î£²£´Æü¡££Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤Î£·Æü½ªÃÍ¤Ï£±£°£±£°±ß¤À¤Ã¤¿¡££Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¼ÒÄ¹¤ÎÀ¶¿åÀ¶¿Í»á¤Ï½êÍ³ô¼°¤Î¤¦¤Á£±£¸£³£¶Ëü£´£²£¹£´³ô¡Ê½êÍ³ä¹ç£³£¶¡¥£·£³¡ó¡Ë¤ò±þÊç¤¹¤ëÍ½Äê¡££Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤Ï£Ô£Ï£ÂÀ®Î©¸å¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡££Ô£Ï£ÂÀ®Î©¸å¡¢¥¹¥¯¥¤ー¥º¥¢¥¦¥È¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¨¥¢¥¦¥©ー¥¿¤Ë¤è¤ë£Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤Î½êÍ³ä¹ç¤Ï£¹£°¡ó¡¢À¶¿å»á¤Î½êÍ³ä¹ç¤Ï£±£°¡ó¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¥¨¥¢¥¦¥©ー¥¿¤Ï£Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤Î·Ð±ÄµÚ¤Ó»ö¶È±¿±Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´ØÍ¿¤ò¿¼¤á¡¢¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤ÎÁá´ü¤«¤ÄÃå¼Â¤Ê¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡££Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤Ï£Ô£Ï£Â¤ËÂÐ¤·»¿Æ±¤Î°Õ¸«É½ÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢³ô¼ç¤Ë±þÊç¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï£Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤ò£·ÆüÉÕ¤Ç´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡ÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Ï£²£µ£¸£µËü£²£²£µ£³³ô¤Ç¡¢¾å¸ÂµÚ¤Ó²¼¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¡£ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï£¸·î£¸Æü¤«¤é£¹·î£²£´Æü¡££Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤Î£·Æü½ªÃÍ¤Ï£±£°£±£°±ß¤À¤Ã¤¿¡££Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¼ÒÄ¹¤ÎÀ¶¿åÀ¶¿Í»á¤Ï½êÍ³ô¼°¤Î¤¦¤Á£±£¸£³£¶Ëü£´£²£¹£´³ô¡Ê½êÍ³ä¹ç£³£¶¡¥£·£³¡ó¡Ë¤ò±þÊç¤¹¤ëÍ½Äê¡££Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤Ï£Ô£Ï£ÂÀ®Î©¸å¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡££Ô£Ï£ÂÀ®Î©¸å¡¢¥¹¥¯¥¤ー¥º¥¢¥¦¥È¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¨¥¢¥¦¥©ー¥¿¤Ë¤è¤ë£Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤Î½êÍ³ä¹ç¤Ï£¹£°¡ó¡¢À¶¿å»á¤Î½êÍ³ä¹ç¤Ï£±£°¡ó¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¥¨¥¢¥¦¥©ー¥¿¤Ï£Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤Î·Ð±ÄµÚ¤Ó»ö¶È±¿±Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´ØÍ¿¤ò¿¼¤á¡¢¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤ÎÁá´ü¤«¤ÄÃå¼Â¤Ê¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡££Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤Ï£Ô£Ï£Â¤ËÂÐ¤·»¿Æ±¤Î°Õ¸«É½ÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢³ô¼ç¤Ë±þÊç¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï£Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¤ò£·ÆüÉÕ¤Ç´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS