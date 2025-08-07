10·î³«»Ï¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¡õ¿ÀÈøÉö¼îW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡¡ABC¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âµÓËÜ¤Ë¡Öµã¤¤Þ¤·¤¿¡¢µã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡¡¡ÚABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥·¥ç¥¹¥¯¡¼¥×¡Ûµã¤¤Þ¤·¤¿¡£µã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
¡¡10·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Î»ä¤Ç¤¹¡£¡Ö±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±µã¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¡£ÆÉ¤ß½ª¤¨¤ÆºÇ½é¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ª¤ï¤«¤Ê¡¢¿ÀÈøÉö¼î¤ÎW¼ç±é¡õ½é¶¦±é¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡£¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤Î´é¤Ë³¨¤Î¶ñ¤òÅÉ¤ê¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤«¤ÎÎø¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÎø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤Ï¤É¤³¤«¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤ª¸ß¤¤ÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÁê¼ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÏÁ´Éô¤Ç4ÁÈ¤ÎÃË½÷¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡£Íý²ò¤Ç¤¤ëÁÛ¤¤¤â¤¢¤ì¤ÐÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤â¡£¤Ç¤â¤É¤ÎÁÛ¤¤¤â¿¿·õ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤ÊÇº¤ó¤À¤ê´î¤ó¤À¤ê¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¼«Ê¬¤Î¡ÖÃ¯¤«¤È¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ä¡ÖÎø¤Î½ª¤ï¤ê¤Îµ²±¡×¤È·Ò¤¬¤Ã¤ÆÎÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤ÒÁá¤¯¤³¤Î´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡ª
8¿Í¤¬¤É¤ó¤ÊÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¸¶ºî¤Ïºî²È¡¦ÅßÌîÌë¶õ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î140»ú¤ÎÄ¶Ã»ÊÔ½¸¡£¤È¤Æ¤âÃ»¤¤Ê¸¾Ï¤ÎÃæ¤ÇÎø¿Í¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¡Ö30ÉÃ¤Çµã¤±¤ë¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¾®Àâ¡£
°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤È¤Æ¤âÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤àºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁÛÁü¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³È¤²¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¡Ö140Ê¸»ú¤Î¾®Àâ¤¬¤É¤ó¤ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×
¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¤¼¤Ò10·î¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡ªÊüÁ÷¤Ï10·î¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬TVer¤Ç¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò°ìÂÁá¤¯¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÊÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤¼¤Ò¡ª¡Ë¡£
https://tver.jp/series/srrg7urqp3
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë¤ÏW¼ç±é¤Î2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥·¥ç¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢°ª¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ë¤È¿ÀÈø¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ã¤Ý¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥Ê¥¤¥·¥ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡Ä¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¤Ï10·î¤è¤êËè½µÆüÍË22»þ15Ê¬¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¡ªTVer¤Ç¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
MÀ¡¡Ä¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯Ãæ¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¾®2¤ÎÌ¼¤ËËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Ê¥¤¥·¥ç¤Ç¤¹¡£