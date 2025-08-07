ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Ê¿Æü¤Ê¤Î¤ËÂç¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤¿ÆóÅáÎ®°Ê³°¤ÎÍýÍ³¡¡ÊÆ¹ñ¿Í¤¬¶Ã¤¯¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¡×¸÷·Ê¤¬ÃÂÀ¸
»î¹çÁ°3»þ´ÖÁ°¤ËÂç¹ÔÎó
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï4²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï3²ó¤ËµÕÅ¾¤Î39¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏÊ¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»î¹ç³«»Ï3»þ´ÖÁ°¤«¤éÂç¤¤Ê¸òÄÌ½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÃ«¤Î°ïÉÊ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£¤µ¤é¤ËÀèÃå4Ëü¿Í¤ËÂçÃ«¥â¥Ç¥ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ê¥ó¥°¤¬ÌµÎÁÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¥ê¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥×¥ê¥«ÈÇ¤Ç¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖOHTANI¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿°ïÉÊ¤À¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡ÖÊ¿Æü¤ÎÄ«¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥ê¥ó¥°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ÎÆü¡Ä¡Ä¤½¤¦¤À¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°¤Ï¡¢»Ïµå¼°¤Î3»þ´ÖÁ°¤Ç¤âÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÂçº®»¨¤À¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÅáÎ®¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤ÂçÃ«¿Íµ¤¤ò¼¨¤¹¹ÔÎó¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤¡£X¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡×
¡Ö¤â¤¦Ã¯¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡Ö±³¤À¤í!!!¡×
¡Ö¿Í¡¹¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤ò39¹æHR¤ÇÃ£À®¡£¼«¤é¤Î¥°¥Ã¥ºÇÛÉÛÆü¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
