¡ÖNumber_i¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×ÊüÁ÷·èÄê¡¡14Æü¿¼Ìë¡¡½éÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¡×
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï7Æü¡¢3¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNumber_i¡×¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖNumber_i¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£3¿Í¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¸µÆü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú³¦¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¡£¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëDigital¡¡Single¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¤³ÎÇ§ÎÎ°è¤Ê¤³¤È¤ò¥á¡¼¥ë¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËNumber_i¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGOAT¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤ì¤¬²¶¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¥á¡¼¥ë¤âÊç½¸¤¹¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆNumber_i¤Ï¡Öº£²ó¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ï14Æü¿¼Ìë1»þ¤«¤é¡£