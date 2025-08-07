¡ÚÂ®Êó¡ÛÂçºåÉÜÀ¾À®¶è¤Ç7ÆüÁáÄ«¤ËÈ¯À¸¤Î»É½ý»ö·ï¡¡¶èÆâ¤Ë½»¤à56ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡48ºÐÃËÀ¤¬±¦ÂÀ¤â¤â¤ò»É¤µ¤ìÉé½ý¡¡Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ê¤·
Âçºå¡¦À¾À®¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç£¸·î£·ÆüÁáÄ«¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬¿ÏÊª¤ÇÂÀ¤â¤â¤ò»É¤µ¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£·Æü¸á¸å¡¢¶èÆâ¤Ë½»¤à£µ£¶ºÐ¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£·Æü¸áÁ°£µ»þ£´£µÊ¬¤´¤í¡¢À¾À®¶èÇëÇ·Ãã²°£³ÃúÌÜ¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¡ÊÄÌ¾Î¡Ö»°³Ñ¸ø±à¡×¡Ë¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÃËÀ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢¸ýÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤«¤é¡¢¿ÏÊª¤Ç±¦µÓ¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»É¤·¤¿ÃË¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£·Æü¸á¸å¡¢À¾À®¶èÆâ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£µ£¶¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢¡ÖÂÀ¤â¤â¤ò»É¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°Æü¤ËÁê¼ê¤ËÃ¡¤«¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï£²¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢ÃË¤ÎÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£