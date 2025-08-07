ÇµÌÚºä46¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÇÆó¤ÎÏÓ¥¹¥é¥ê¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²Æ¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡ÛÇµÌÚºä46¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
【写真】櫻坂46メンバー、ほっそり二の腕輝くノースリ姿
¸ÞÉ´¾ë¤Ï¡ÖËÜÆüÈ¯Çä¤ÎBOMB¤µ¤ó¤Î9·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»¨»ï¡ÖBOMB¡×¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö²Æ¡¢Ì£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÎÎÃ¤·¤²¤Ê»äÉþ»Ñ¤ÇÀîÊÕ¤ËÎ©¤Á¡¢¿åÅ´Ë¤¤ÇÍ·¤Ö¸ÞÉ´¾ë¤Î»Ñ¤ä¡¢ÏÂ¼¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²Æ¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¿À¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÏÂ¼¼¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
【写真】櫻坂46メンバー、ほっそり二の腕輝くノースリ姿
¢¡¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç²ÆËþµÊ
