¥¹¥Ú¥¤¥óºß½»¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢°Û¹ñ¤Ç¶ÃØ³¡Ö39ÅÙÇ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¡¡º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÍýÍ³¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡ÚKICKOFF¡ªKANSAI¡Û

¡¡¡ÖKICKOFF¡ªKANSAI¡×Á°MC¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½FWÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°Û¹ñ¤ÇÆü¡¹²á¤´¤¹Ãæ¡ÖÆüËÜ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¼Â´¶¡£¤¿¤À¤½¤ó¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤Ç¤¢¤ëÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¢§¸µÆüËÜÂåÉ½FWÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¤¬4¤«·î¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡¡´ØÀ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦MBS¤Î£Ê¥ê¡¼¥°±þ±çÈÖÁÈ¡ØKICKOFF¡ªKANSAI¡Ù¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½DF²ÃÃÏÎ¼¤µ¤ó¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î30¼þÇ¯¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¡ÖLEGENDS MATCH¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¢§¡ÖÆüËÜ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡Æü¡¹¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¡£°Û¹ñ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÉÂ±¡¤ÏÍ½Ìó¤·¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é39ÅÙÇ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶ÛµÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¿Ç»¡¤Ë1¤«·îÂÔ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼êÂ³¤¤¬ÂçÊÑ¡£ÆüËÜ¤ÏåºÎï¤À¤·¤¹¤´¤¤¡£Êë¤é¤·¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬ÊØÍø¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÁ°¸þ¤¤ËÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é³Ú¤·¤¤¡ª¡×¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¡£¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿·Å·ÃÏ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
