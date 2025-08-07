¡ÚFRUITS ZIPPER¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½ ¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡Û¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÈ¼«´ë²è¡Öº£·î¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç2025Ç¯8·î¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜÂè6ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ê¤Þ¤Ê¤«¡¦¤Þ¤Ê¡Ë¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ä·îÂÅ·²»¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
【写真】真中まな、ミニ丈衣装で美脚披露
¡¼ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¿Ãæ¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¿Ãæ¡§¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÂ¿Ê¬¤º¤Ã¤È¹¥¤¤ÇÎ¥¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¤½¤Ð¤Ë¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤«¤é¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Ç³ð¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¿¿Ãæ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¿Ãæ¡§²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤ª»Å»ö¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤Æ²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¼ ºÇ¶á³ð¤Ã¤¿Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿¿Ãæ¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿»þ¤«¤é¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿1ÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿²ñ¾ì¤¬¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤¢¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£²ó¡¢¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¼ ¡ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë·îÂÅ·²»¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò10ÉÃ°ÊÆâ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¿¿Ãæ¡§¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤¦¤È¤³¤í¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¡¢Çã¤¤Êª¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡¢¼å¤¤¤È¤³¤í¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Þ¤Ë¤ã¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤Ç¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡ª
¡¼¡¼¡¼À©¸Â»þ´Ö½ªÎ»¡¼¡¼¡¼
10ÉÃ°ÊÆâ¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹³ÆSNS¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£
·îÂÅ·²»¡Ê¤Ä¤¤¢¤·¡¦¤¢¤Þ¤Í¡Ë¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê¤Á¤ó¤¼¤¤¡¦¤¹¤º¤«¡Ë¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤¡¦¤æ¤¤¡Ë¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤ë¤Ê¡Ë¡¢¿¿Ãæ¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤«¤ì¤ó¡Ë¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡Ê¤Ï¤ä¤»¡¦¤Î¤¨¤ë¡Ë¤Î7¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¡£2024Ç¯5·î18¡¦19Æü¤Ë¤ÏÉðÆ»´Û¸ø±é¡¢2025Ç¯6·î3Æü¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢8·î2¡¦3Æü¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¸ø±é¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê25¼þÇ¯ FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY Ä¶Ä¶Ä¶¤á¤Ç¤¿¤¤¥é¥¤¥Ö -¤µ¤ó-¡× ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Íµ¤¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î16¡¦17Æü¤Ë¤Ï¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¤Ø¤Î½Ð±é¡¢8·î25Æü¤Ë¤Ï¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ÖNEW KAWAII¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤è¡©¥Õ¥§¥¹¡Á¤³¤Î²Æ¡¢°ìÈÖ¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤ò¤ß¤Æ¤è¡©¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²Æ¤âÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿6¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¡¿À¸Ç¯·îÆü¡§1999Ç¯4·î22Æü¡¿¿ÈÄ¹¡§163cm¡¿¼ñÌ£¡§¥À¥ó¥¹¡Ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥À¥ó¥¹¡¢¥¸¥ã¥º¡Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë´Õ¾Þ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¿»ñ³Ê¡§¥¨¥¢¥í¥Ó¥Ã¥¯µ»Ç½¸¡ÄêÆÃµé¡¢¥¥Ã¥º¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×
¢¡¤¿¤Þ¥¢¥êÄÉ²Ã¸ø±é¡¦¥Õ¥§¥¹½Ð±é¡Ä¤³¤Î²Æ¤âÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤FRUITS ZIPPER¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¢¡¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ê¤Þ¤Ê¤«¡¦¤Þ¤Ê¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
