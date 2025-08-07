Number_i¡ÖANN¡×½éÅÐ¾ì·èÄê 8·î14Æü¿¼Ìë¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡õ¡ÖGOAT¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡ÛNumber_i¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢8·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¿¼Ìë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£25»þ¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡ÖNumber_i¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢ÀÖÈ±¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê
2024Ç¯¸µÆü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú³¦¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Number_i¡£9·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢2nd Full Album¡ÖNo.¶¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊNumber_i¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£3¿Í¤Ç¤É¤ó¤ÊÀ¸ÊüÁ÷¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê2»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ò¥á¡¼¥ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¤³ÎÇ§ÎÎ°è¤Ê¤³¤È¤ò¥á¡¼¥ëÊç½¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Number_i¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGOAT¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤ì¤¬²¶¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¥á¡¼¥ë¤âÊç½¸¡£´ë²è¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Number_i¤Ï¡Öº£²ó¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£Number_i¤Ç¤¹¡£º£²ó¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¢¡Number_i¡ÖANN¡×½éÅÐ¾ì
¢¡Number_i¥³¥á¥ó¥È
