¡ÚFRUITS ZIPPERÝ¯°æÍ¥°á¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤Ì´¤È¤Ï¡Ö»ä¤ÎÆâÌÌ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡Û¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÈ¼«´ë²è¡Öº£·î¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç2025Ç¯8·î¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜÂè5ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤¡¦¤æ¤¤¡Ë¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ä·îÂÅ·²»¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°æÍ¥°á¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Ç¥¹¥é¥êÈþµÓÈäÏª
¡¼ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÝ¯°æ¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2025Ç¯3·î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¸ÀÎî¡×¡ÖÌ´¤ò¸«Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ý¯°æ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸ÀÎî¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÎî¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢»ä¤âÀµÄ¾È¾¿®È¾µ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËâË¡¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è°Õ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹°ÕÌ£¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ ¼ÂºÝ¤ËÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ý¯°æ¡§FRUITS ZIPPER¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÁ´¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤À¤±¤Î¸ÀÎî¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³§¤Î»×¤¤¤È¤«°ú¤´ó¤»¤ëÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤Ì´¤äÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ý¯°æ¡§²¿ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤äFRUITS ZIPPER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Âô»³¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÆâÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È»ä¤ÎÆâÌÌ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤ÎÆâÌÌ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¡ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë·îÂÅ·²»¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò10ÉÃ°ÊÆâ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ý¯°æ¡§´é¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬¾å¼ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤ÆÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡¢¤â¤¦¡Ä¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¡Ä³Ú¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¡ª°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ä¤ÎÎÙ¤Ç³Ú¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¤¢¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡ª
¡¼¡¼¡¼À©¸Â»þ´Ö½ªÎ»¡¼¡¼¡¼
10ÉÃ°ÊÆâ¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹³ÆSNS¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£
·îÂÅ·²»¡Ê¤Ä¤¤¢¤·¡¦¤¢¤Þ¤Í¡Ë¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê¤Á¤ó¤¼¤¤¡¦¤¹¤º¤«¡Ë¡¢Ý¯°æ¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤ë¤Ê¡Ë¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ê¤Þ¤Ê¤«¡¦¤Þ¤Ê¡Ë¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤«¤ì¤ó¡Ë¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡Ê¤Ï¤ä¤»¡¦¤Î¤¨¤ë¡Ë¤Î7¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¡£2024Ç¯5·î18¡¦19Æü¤Ë¤ÏÉðÆ»´Û¸ø±é¡¢2025Ç¯6·î3Æü¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢8·î2¡¦3Æü¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¸ø±é¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê25¼þÇ¯ FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY Ä¶Ä¶Ä¶¤á¤Ç¤¿¤¤¥é¥¤¥Ö -¤µ¤ó-¡× ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Íµ¤¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î16¡¦17Æü¤Ë¤Ï¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¤Ø¤Î½Ð±é¡¢8·î25Æü¤Ë¤Ï¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ÖNEW KAWAII¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤è¡©¥Õ¥§¥¹¡Á¤³¤Î²Æ¡¢°ìÈÖ¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤ò¤ß¤Æ¤è¡©¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²Æ¤âÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿6¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¡¿À¸Ç¯·îÆü¡§2000Ç¯2·î21Æü¡¿¿ÈÄ¹¡§157cm¡¿¼ñÌ£¡§¹ÈÃã¡¢¥é¡¼¥á¥ó½ä¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¸¦µæ ¡¿ »ñ³Ê¡§¥Í¥¤¥ê¥¹¥Èµ»Ç½¸¡Äê3µé¡¢¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¸¡Äê½éµé
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°æÍ¥°á¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Ç¥¹¥é¥êÈþµÓÈäÏª
¢¡Ý¯°æÍ¥°á¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×
¡¼ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÝ¯°æ¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2025Ç¯3·î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¸ÀÎî¡×¡ÖÌ´¤ò¸«Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ ¼ÂºÝ¤ËÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ý¯°æ¡§FRUITS ZIPPER¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÁ´¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤À¤±¤Î¸ÀÎî¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³§¤Î»×¤¤¤È¤«°ú¤´ó¤»¤ëÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤Ì´¤äÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ý¯°æ¡§²¿ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤äFRUITS ZIPPER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Âô»³¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÆâÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È»ä¤ÎÆâÌÌ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤ÎÆâÌÌ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡Ý¯°æÍ¥°á¡¢·îÂÅ·²»¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡¼ ¡ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë·îÂÅ·²»¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò10ÉÃ°ÊÆâ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ý¯°æ¡§´é¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬¾å¼ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤ÆÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡¢¤â¤¦¡Ä¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¡Ä³Ú¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¡ª°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ä¤ÎÎÙ¤Ç³Ú¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¤¢¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡ª
¡¼¡¼¡¼À©¸Â»þ´Ö½ªÎ»¡¼¡¼¡¼
10ÉÃ°ÊÆâ¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹³ÆSNS¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£
¢¡¤¿¤Þ¥¢¥êÄÉ²Ã¸ø±é¡¦¥Õ¥§¥¹½Ð±é¡Ä¤³¤Î²Æ¤âÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤FRUITS ZIPPER¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
·îÂÅ·²»¡Ê¤Ä¤¤¢¤·¡¦¤¢¤Þ¤Í¡Ë¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê¤Á¤ó¤¼¤¤¡¦¤¹¤º¤«¡Ë¡¢Ý¯°æ¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤ë¤Ê¡Ë¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ê¤Þ¤Ê¤«¡¦¤Þ¤Ê¡Ë¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤«¤ì¤ó¡Ë¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡Ê¤Ï¤ä¤»¡¦¤Î¤¨¤ë¡Ë¤Î7¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¡£2024Ç¯5·î18¡¦19Æü¤Ë¤ÏÉðÆ»´Û¸ø±é¡¢2025Ç¯6·î3Æü¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢8·î2¡¦3Æü¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¸ø±é¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê25¼þÇ¯ FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY Ä¶Ä¶Ä¶¤á¤Ç¤¿¤¤¥é¥¤¥Ö -¤µ¤ó-¡× ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Íµ¤¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î16¡¦17Æü¤Ë¤Ï¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¤Ø¤Î½Ð±é¡¢8·î25Æü¤Ë¤Ï¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ÖNEW KAWAII¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤è¡©¥Õ¥§¥¹¡Á¤³¤Î²Æ¡¢°ìÈÖ¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤ò¤ß¤Æ¤è¡©¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²Æ¤âÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿6¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ý¯°æÍ¥°á¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤¡¦¤æ¤¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¡¿À¸Ç¯·îÆü¡§2000Ç¯2·î21Æü¡¿¿ÈÄ¹¡§157cm¡¿¼ñÌ£¡§¹ÈÃã¡¢¥é¡¼¥á¥ó½ä¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¸¦µæ ¡¿ »ñ³Ê¡§¥Í¥¤¥ê¥¹¥Èµ»Ç½¸¡Äê3µé¡¢¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¸¡Äê½éµé
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û