¥Þ¥À¥Ë´¶À÷¾É¡¢Æ»Æâ¤Ç½é³ÎÇ§¡¡»¥ËÚÊÝ·ò½ê¡¢60ÂåÃËÀ
¡¡»¥ËÚ»ÔÊÝ·ò½ê¤Ï7Æü¡¢¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡Ö½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡ÊSFTS¡Ë¡×¤ËËÌ³¤Æ»Æâ¤Î60ÂåÃËÀ¤¬´¶À÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë´µ¼Ô¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ»Æâ¤Ç¤Î´¶À÷³ÎÇ§¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÃËÀ¤ÏÆþ±¡Ãæ¤À¤¬¡¢²óÉü·¹¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÝ·ò½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î²¼½Ü¡¢¥Þ¥À¥Ë¤Ë¸ª¤ò¤«¤Þ¤ì¡¢Æ±·î30Æü¤ËÈ¯Ç®¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¤òÈ¯¾É¡£°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢º£·î6Æü¡¢SFTS¥¦¥¤¥ë¥¹ÍÛÀ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥À¥Ë¤Ï½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÊÝ·ò½ê¤ÏÌî³°¤Ç¤Î³èÆ°»þ¤ÏÈ©¤ÎÏª½Ð¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï7Æü¡¢Í½ËÉºö¤ò½»Ì±¤Ø¼þÃÎ¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£