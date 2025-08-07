¸òÈÖ¤ÇÅÒÇîµ¿¤¤½ñÎàÁ÷¸¡¡¡½äººÉôÄ¹¤é6¿Í¡¢¿ÀÆàÀî
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï7Æü¡¢¸òÈÖ¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¸½¶â¤òÅÒ¤±¤Æ¥È¥é¥ó¥×¥²¡¼¥à¤Î¡ÖÂçÉÙ¹ë¡×¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ½ðÃÏ°è²Ý¤Î30Âå¤ÎÃËÀ½äººÉôÄ¹2¿Í¤ò´Þ¤à6¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£¼çÆ³ÅªÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½äººÉôÄ¹2¿Í¤ò¸ºµë100Ê¬¤Î10¡Ê3¥«·î¡Ë¡¢30Âå¤ÎÃËÀ½äººÄ¹¤È20Âå¤ÎÃËÀ½äºº3¿Í¤ò²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡6¿Í¤Î½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤Ï¡¢1·î1Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¤«¤éÍâ2Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¡¢¸òÈÖ¤ÎµÙ·Æ¼¼¤Ç½½¿ô²ó¥È¥é¥ó¥×¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ºÇÂçÌó3Àé±ß¾¡¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡´Ø¤ï¤Ã¤¿¿¦°÷¤ÎÏÃ¤«¤éÈ¯³Ð¤·¤¿¡£½äººÉôÄ¹¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÀµ·î¤Ç¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£