¡ØNumber_i¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡ª¡Ö¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ò¥áー¥ë¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Êー¤¬Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¤³ÎÇ§ÎÎ°è¤Ê¤³¤È¤ò¥áー¥ë¤ÇÊç½¸¡ª
8·î14Æü25»þ¤«¤é¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¡ØNumber_i¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
2024Ç¯¸µÆü¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú³¦¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëNumber_i¤¬¡¢¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
9·î22Æü¤Ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.II¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤3¿Í¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÀ¸ÊüÁ÷¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê2»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ò¥áー¥ë¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Êー¤¬Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¤³ÎÇ§ÎÎ°è¤Ê¤³¤È¤ò¥áー¥ëÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Number_i¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖGOAT¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³ー¥Êー¡Ö´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤ì¤¬²¶¤Î¥¢¥ó¥µー¡×¤Î¥áー¥ë¤âÊç½¸¡£´ë²è¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¸ø¼°X¡Ê@Ann_Since1967¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢radiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¡¢ÊüÁ÷1½µ´Ö¸å¤Þ¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØNumber_i¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù
08/14¡ÊÌÚ¡Ë 25:00～27:00 ¢¨À¸ÊüÁ÷
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Number_i ¡ÊÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ni@allnightnippon.com
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@Ann_Since1967
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#number_i_ANN
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×
2025.09.22 ON SALE
ALBUM¡ØNo.II¡Ù
