ÀÐÀî¡¦²Ã²ìÃÏÊý¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¡¡ËÌÎ¦¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¡ÄÉÙ»³¸©Æâ¤Ç¤ÏÃË½÷2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ
7ÆüÄ«¡¢ÀÐÀî¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢ËÌÎ¦¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸áÁ°4»þ47Ê¬¤Ë¡¢ÀÐÀî¡¦²Ã²ìÃÏÊý¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¤Ç331.5mm¡¢ÉÙ»³¡¦Å×ÇÈ»Ô¤Ç204mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢Âç±«¤Ë¤è¤êÃË½÷2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â²¬»Ô¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ç80Âå¤Î½÷À¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬¿åË×¤·¡¢½÷À¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹õÉô»Ô¤Ç¤Ï¡¢80Âå¤ÎÃËÀ¤¬±«Ï³¤ê¤Î½¤ÍýÃæ¤Ë2³¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³¸©¤ÈÀÐÀî¸©¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢8ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤ÈÀÐÀî¸©¤Ç100mm¡¢¿·³ã¸©¤Ç80mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£