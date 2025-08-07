Å¹Æ¬¤ÇÂ¨Çä¤êÀÚ¤ì¡ª¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¡ÖÆü¾Æ¤±¥¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¡×¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ëーーー¥Ã♡
¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¤Ç¸«¤Ä¤«¤ëÆü¾Æ¤±¥¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤Ë¡£@198_0k¤µ¤ó¤¬Å¹°÷¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡ÖÍ½Ìó¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±»Ä¤Ã¤¿Ê¬Å¹Æ¬¤Ç½Ð¤·¤¿¤éÂ¨Çä¤êÀÚ¤ì¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¡Ä¡Ä¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥àー¥É¤È²Æ¤é¤·¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÆü¾Æ¤±¥¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¨¥â¤«¤ï¤¤¤¤¥¥Æ¥£¤Ë¥¥å¥ó¡ª
¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¡Ö¥é¥Ðー¥¹¥È¥é¥Ã¥× KT Æü¾Æ¤±¡×\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾Æ¤±¤¿È©¤Î¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¨¥â¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥Óー¥Á¤ÇÍ·¤ó¤À¤¢¤È¤Î¤è¤¦¤Ê¾®ÇþÈ©¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤Î¾þ¤ê¤¬±Ç¤¨¤Æ¿·Á¯¤Ç¤¹¡£Á´6¼ï¤Î¥é¥Ðー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¸°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢»ý¤ÁÊâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥óUP
¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¡ÖÆü¾Æ¤±¥¥Æ¥£ ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ýー¥ÁS¡×¡Ö¥«ー¥É¥Û¥ë¥Àー¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡×³Æ\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æü¾Æ¤±¥¥Æ¥£¥·¥êー¥º¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢¥Ýー¥Á¤ä¥«ー¥É¥±ー¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¤Ê¤ÉÆü¾ï¥·ー¥ó¤ËÌòÎ©¤Ä¾®ÊªÎà¤¬½¼¼Â¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤Ä¤±¤Þ¤ÄÌÓ¥±ー¥¹¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¥±ー¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥³¥¹¥á¥Ýー¥Á¤ÎÃæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Â¨´°Çä¤È¤Ê¤ëÍ½´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éÌÂ¤ï¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
