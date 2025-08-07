¥¢¥Ã¥×¥ëCEO¡¢Siri¤ÎAIµ¡Ç½³«È¯¤Ï¡Ö½çÄ´¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¡©
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤Ï¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖSiri¤Î¿·µ¡Ç½¡×¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWWDC 2024¡×¤Ë¤Æ¡¢AIµ¡Ç½¤Î¡ÖApple Intelligence¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Siri¤Î¿·µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊ¸Ì®¤Î¤è¤ê¿¼¤¤Íý²ò¡¢²èÌÌ¾å¤Î¾õ¶·Ç§¼±¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤´¤È¤Î¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÁàºî¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥¢¥×¥ê¤Î¾ðÊó¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢Êì¿Æ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤äÃë¿©¤ÎÍ½Ìó¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Siri¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Siri¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢2024Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÆâÍÆ¤ò¼ÂÁõ¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÅÙ¡¹ÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¯CEO¤ÏÀèÆü¤Î·è»»È¯É½²ñ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤è¤ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿Siri¤Î³«È¯¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤¬Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤ÎÂç¼ê¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼ã´³ÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎAIµ¡Ç½¡£¤è¤ê´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢Siri¤Î¿·µ¡Ç½¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Source: MacRumors
The post ¥¢¥Ã¥×¥ëCEO¡¢Siri¤ÎAIµ¡Ç½³«È¯¤Ï¡Ö½çÄ´¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¡© appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.