¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë ¡Ö¥¹¥Þ¥É¥ê¡×ÂÎ¸³¥Ð¡¼ ¤¦¤á¤¤¿¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó
¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤È¥¹¥Þ¥É¥ê¼Ò¤Ï¡¢20¡Á30Âå¤Î¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡¢ÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¡Ö#SUMADORI Me¡×¤ò¡¢¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤¦¤á¤¤¿¸ø±àPLAT UMEKITA¤Ë¤Æ8·î8Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤ª¼ò¤¬°û¤á¤ë¿Í¤â¡¢°û¤á¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢ÂÎ¼Á¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°û¤ßÊª¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ö°û¤ßÊý¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥¹¥Þ¥É¥ê¡Ë¡×¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¹¥Þ¥É¥ê¤ò¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë²½¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¹â¶¶Å°Ìé¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¹¥Þ¥É¥ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹·ó¥¹¥Þ¥É¥ê¼ÒÄ¹¡Ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬ºî¤ì¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò1Æü¤Ë4²ó¡Ê1²ó90Ê¬¡¢Í×Í½Ìó¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤Ç¼«Ê¬¤Î¼òÂÎ¼Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ¬Àµ°û¼ò¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤ä¥Ù¡¼¥¹¥·¥í¥Ã¥×¡¢³äºà¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê¡¢ºîÀ®¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò»£±Æ¤¹¤ëÀìÍÑ¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô0¡ó¡¢0¡¦5¡ó¡¢3¡ó¤Î3¤Ä¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¡¢²ÈÄí¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Þ¥É¥ê¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¡¢600±ß¡Á650±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
»ÔÌî¼þÊ¿¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¶áµ¦·÷Âçºå»Ù¼ÒÄ¹¤Ï¡¢7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆâÍ÷²ñ¤Ç¡ÖÂçºå¤ÎÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¹¥Þ¥É¥ê¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£