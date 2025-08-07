¡ÚÅ·µ¤Í½Êó¡Û7ÆüÄ«¤Ï²¬»³¡¦¹áÀî¤Ç±«¡¡3Ï¢µÙ¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß
½µ´ÖÅ·µ¤¿Þ¡Ê9Æü～14Æü¡Ë
¡¡7Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ«¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç²¬»³¡¦¹áÀî¤Î³ÆÃÏ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»³²¼²ÂÇµ¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¯¤«¤Ê¤ê²£²¥¤ê¤Î±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â¾¾»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°£¸»þ36Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë5.5mm¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¾¾»Ô¤Ç1mm°Ê¾å¤Î±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï7·î18Æü°ÊÍè20Æü¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï18.2£í¤È¡¢»±¤òº¹¤¹¤ÈÎ¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤Ï²¬»³¸©ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë¤«¤«¤ê¡¢²¬»³¸©¶ÀÌîÄ®¤Î²¸¸¶¤Ç¤Ï¸áÁ°7»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤Ç47.5mm¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¡¢±«¤ò¹ß¤é¤·¤¿Á°Àþ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤·¤Ð¤é¤¯À¾ÆüËÜ¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤â7Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð³Ý¤±¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¸òÄÌ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£