²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£ÊñÃú¤òÍî¤È¤·¤ÆÂ¤ò²ø²æ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾¾ÅÄ¤æ¤¦É± ¡Û¡ÖÉÔ°Õ¤ËÊñÃúÍî¤È¤·¤ÆÂ¤ò¥°¥Ã¥µ¥ê¡×»ß·ì¤Ë20Ê¬¡¡ÊñÃú»ö¸Î¤«¤é³Ø¤ó¤ÀÆü¾ï¤ÎËÉºÒ°Õ¼±
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉÔ°Õ¤ËÊñÃúÍî¤È¤·¤ÆÂ¤ò¥°¥Ã¥µ¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ä´ÍýÃæ¤Î»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¡Ö¥¥º¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Ã¥É°ìËç¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼ê¸µ¤Ë±þµÞ½èÃÖÍÑÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ß·ì¤Ë20Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È½Ð·ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÒ³²»þ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÈ÷¤¨¤¬Èó¾ï»þ¤ËÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼ÂÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤§¡¼¡¼¡£¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡ÖÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÉÝ¤¤¡×¡ÖÀÚ¤ìÌ£¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã°¤¤ÊñÃú¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¤È¤«ÄË¤½¤¦¤Ç¤¹¡¡»ä¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
